Doi bărbați rămași fără bani de benzină și mâncare au folosit Google Maps ca să găsească firme din Iași de unde puteau fura jante. În câteva nopți au luat 138 de jante, bani și un sistem de navigație, provocând un prejudiciu de cel puțin 62.000 de lei, potrivit Ziarul de Iași.

Au furat 20 de jante în jumătate de oră

Totul a început după ce cei doi, veniți în Iași la sfârșitul lunii august 2025, au rămas fără bani. Așa că au căutat vulcanizări pe Google Maps și au ales prima țintă. În noaptea de 31 august spre 1 septembrie, au intrat în curtea unei firme printr-o gaură din gard. Unul dintre ei a încercat să scoată din funcțiune camera de supraveghere, iar în aproximativ 30 de minute au furat 20 de jante, evaluate la 5.000 de lei.

Le-au vândut ulterior la fier vechi pentru 2.400 de lei. Banii nu le-au ajuns, așa că, după câteva zile, au revenit. În noaptea de 4 spre 5 septembrie, au tăiat gardul unei alte firme și au furat 110 jante, evaluate la 49.350 de lei. Au făcut mai multe drumuri pentru a transporta tot ce luaseră.

În aceeași noapte au atacat și o a treia societate. Au forțat ușa cu o rangă și au plecat cu 2.700 de lei, un sistem de navigație și alte opt jante cu anvelope, evaluate la 4.950 de lei.

După spargeri, au adormit în curtea altei firme

Obosiți după furturi, cei doi au parcat mașina în curtea unei alte firme din apropiere și au adormit. Dimineața au fost alungați de paznici, care nu și-au dat seama că aveau în față suspecții căutați pentru spargerile din timpul nopții. Mașina lor a fost dată în urmărire și a fost găsită pe 6 septembrie de polițiști, în trafic, la Roșiorii de Vede, la peste 500 de kilometri de Iași.