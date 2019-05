Cum a fost furat Răzvan Ciobanu de 600.000 de euro. „Pe față, de cei mai buni prieteni ai mei”

Designerul mărturisea atunci că a fost păcălit de prieteni.

„Eu am fost furat. Pe faţă, de cei mai buni prieteni ai mei. Nu am nicio jenă să spun, a fost hoţie. M-am trezit brusc din prostia mea, încrederea pe care o aveam în oamenii aceia. Am pierdut 600 000 de euro, cu case, maşini. M-am trezit fără nimic. Nu mai ai ghidaj, nu ştii ce se întâmplă. Am avut noroc cu o fată care nu pot să spun că atunci îmi era prietenă, îmi era client.

A venit şi mi-a spus: peste două zile ai bilet în LA, să nu dea naiba să nu fii în aeroport. M-am dus. Ea m-a tras de acolo. Îi datorez viaţa. Femeia respectivă este omul care mi-a salvat viaţa. M-am întors din LA scăpat de o problemă gravă, abuzul de alcool, abuz de somnifere, m-am întors scăpat de aceste lucruri.

Mă refugiam în alcool pentru că voiam să uit de realitate. M-am întors fără a avea nimic şi fără să ştiu de unde să încep„, spunea Răzvan Ciobanu, potrivit spynews.ro.

Designerul Răzvan Ciobanu a murit, duminică noaptea, într-un accident rutier produs în localitatea Săcele din județul Constanța. Mașina în care a murit designerul Răzvan Ciobanu nu se afla în proprietatea creatorului de modă. Trupul neînsuflețit al lui Răzvan Ciobanu a fost depus marți la capela cimitirului Progresul din București. Înmormântarea a avut loc joi, 2 mai 2019.

