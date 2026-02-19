Surprins de radar cu 65 km/h

Incidentul a avut loc la începutul lunii martie 2025. Șoferul român a fost înregistrat de aparatele radar ale zonei de poliție Rivierenland în timp ce tranzita un parc industrial din Willebroek, un sector de drum unde limita maximă de viteză este restricționată la 30 de kilometri pe oră.

În cadrul ședinței de judecată, reprezentantul parchetului a subliniat gravitatea abaterii: „Chiar și după aplicarea marjei de corecție a radarului, domnul circula cu o viteză de 65 de kilometri pe oră”.

Apărarea: „Nu cunoștea limita de viteză și se afla doar în vizită”

Faptele nu au fost contestate de către șofer. În fața instanței, avocatul acestuia a cerut clemență, argumentând că a fost vorba despre o eroare neintenționată din partea unui turist.

„Clientul meu nu știa cu ce viteză are voie să circule în acea zonă. Se afla doar în vizită în Belgia și tocmai ieșise cu mașina de la un centru de anvelope. Între timp, el a revenit deja în România”, a explicat avocatul apărării.

Verdictul instanței

Deși parchetul solicitase o amendă de 480 de euro și suspendarea dreptului de a conduce pentru 15 zile, instanța a dat dovadă de o ușoară indulgență financiară în urma deliberărilor.

Judecătorul a menținut decizia de suspendare a permisului de conducere pentru 15 zile, însă a redus cuantumul amenzii la 400 de euro.

