„Procedurile sunt bine definite”

Președintele României a dat asigurări că toate „lucrurile sunt absolut clare”.

„Procedurile sunt bine definite, a fost legea în Parlament şi după aceea a fost CSAT care a clarificat. Este clar, în ipoteza unei chestiuni similare cu cea din Polonia este clar cine intervine, cine dă comanda, toate lucrurile sunt absolut clare, nu mai e nevoie de nimic”, a afirmat Nicuşor Dan, miercuri seară, la TVR 1.

Totodată, șeful statului a precizat că nu este nicun fel de îngrijorare în acest sens: „România este stat NATO, în cadrul NATO există niște proceduri, și România este pregătită să aplice aceste proceduri cu echipamentul corespunzător, deci nu este niciun motiv de îngrijorare din partea României. Noi, împreună cu aliații noștri, care sunt deja aici. De aia e important să ai parteneriate și bilaterale și să faci parte din organizații”.

De asemenea, Nicușor Dan a menționat că Polonia și aliații ei au doborât o parte din dronele care au încălcat spațiul aerian polonez, un lucru foarte important.

„Procedura a fost una clasică, art 4 din tratatul NATO vorbește de consultare, era absolut necesar ca asta să se întâmple. Din perspectiva României, trebuie să fim solidari cu Polonia, am exprimat direct asta. Am participat la această consultare care va continua. Polonia, și prin asta țările NATO au demonstrat că sunt pregătire și că au o reacție care este în timp real”, a spus șeful statului.

Noapte tensionată la granița de est a NATO. Polonia a anunțat că mai multe drone rusești au intrat în spațiul său aerian în timpul unui atac masiv lansat de Moscova asupra Ucrainei. Forțele armate poloneze au ridicat avioane de luptă și au declanșat o operațiune de neutralizare a obiectelor zburătoare, scrie publicația online Onet, parte a trustului Ringier.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a denunțat miercuri „comportamentul periculos” al Rusiei după incursiunea unor drone în spațiul aerian polonez, față de care Alianța a fost, în opinia sa, „foarte eficientă”, potrivit AFP. O „evaluare completă” este în curs, dar indiferent dacă această incursiune a fost „intenționată sau nu, este absolut iresponsabilă și periculoasă”, a declarat Rutte în fața presei.

„Mesajul meu către Putin este clar: puneți capăt războiului din Ucraina (…) încetați să ne încălcați spațiul aerian și să știți că suntem vigilenți și că vom apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO”, a adăugat el.

Donald Trump a avut o primă reacție după ce drone rusești au încălcat spațiul aerian al Poloniei în timpul unui atac masiv lansat de Moscova asupra Ucrainei. Postarea liderului SUA pe rețeaua Truth Social are loc după ore bune de la incident, timp în care avioanele aliate au declanșat o operațiune de neutralizare a obiectelor zburătoare.





