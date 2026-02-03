Epstein și Ucraina: Legături cu agenții de modeling

Din documentele făcute publice, reiese că numele a două agenții de modeling din Kiev, Linea 12 Models și L-Models, apar în corespondențele lui Jeffrey Epstein. Agențiile, fondate în anii 90 și încă active, au fost menționate într-un e-mail cenzurat, în care expeditorul le descria ca fiind „cele mai bune” din Kiev și făcea referire la alte agenții drept „escorte ieftine”.

Într-un alt e-mail, Epstein primea informații despre Yuliya Kiseleva, care se presupune că ar avea 400 de modele în portofoliu, colaborând cu agenții de modeling și de nunți din Kiev. Mașa Manyuk, directoarea Linea 12 Models, a susținut pentru Kyiv Independent că nu avea cunoștință de legăturile dintre Epstein și Jean-Luc Brunel, un asociat al finanțatorului american. Brunel, acuzat de agresiuni sexuale, a fost găsit mort în celula sa în februarie 2022.

„Mi s-a părut foarte ciudat, pentru că l-am văzut (pe Brunel) timp de mulți ani și nu a existat niciodată cel mai mic indiciu”, a declarat Manyuk.

De asemenea, Stas Yankelevskiy, coproprietar al L-Models, a negat orice legătură între agenția sa și activitățile desfășurate de Epstein. Potrivit acestuia, agenția nu are nicio implicare în servicii de escorte sau activități similare.

Femei ucrainene și călătorii internaționale

Dosarele includ informații despre zboruri și cazări pentru mai multe femei din Ucraina. Într-un e-mail din aprilie 2011, Epstein primea trei opțiuni de zbor de la New York la Kiev, toate operate de Aeroflot, cu escală la Moscova. Nu este clar însă cine urma să călătorească.

În 2012, Lesley Groff, fosta asistentă executivă a lui Epstein, a menționat într-un e-mail că Thomas Pritzker, președintele executiv al lanțului hotelier Hyatt, rezervase o cameră pentru ei la Hyatt Kiev între 8 și 11 octombrie. În 2018, Groff ar fi coordonat noi călătorii pentru femei în Odessa, unde Epstein le-ar fi asigurat cazare. Într-un alt e-mail, antreprenorul Brock Pierce i-a scris lui Epstein despre o „barcă în Antigua plină cu cele mai bune monede uimitoare din Ucraina”.

Achiziționarea unei vile în Lviv

În 2017, Epstein a fost implicat într-o corespondență privind cumpărarea unei clădiri situate pe strada Borys Romanytsky nr. 24, Lviv. Imobilul fusese achiziționat în 2015 de Tetyana Siroochenko pentru 128.500 de dolari, iar suma fusese acoperită printr-o companie numită Lviv Enterprises LLC. Ulterior, aceasta i-a donat clădirea fiicei sale, Anastasiya, care plănuia să o înregistreze pe numele aceleiași firme pentru a deschide un studio de pilates.

În corespondență, Epstein a ridicat suspiciuni cu privire la vânzătoarea imobilului, Olga Kravchuk, pe care a descris-o drept „infractoare”, întrebându-se dacă nu ar fi fugit din Ucraina. Potrivit altor e-mailuri, în 2015, Anastasiya Siroochenko ar fi transferat 400.000 de dolari, o parte din sumă fiind folosită pentru achiziționarea clădirii, iar restul pentru investiții într-o companie numită Curation Media.

Implicarea în politica ucraineană

În timpul alegerilor prezidențiale din Ucraina din 2019, Jeffrey Epstein pare să-și fi manifestat interesul față de scena politică locală. Într-un e-mail din mai 2019, Epstein a cerut unei interlocutoare ucrainene să „urmărească politica ucraineană”, menționând subiecte precum Volodimir Zelenski, parlamentul și corupția. „Se vor face sume uriașe de bani. Uriașe. Aș vrea să te văd ca pe o oligarhă feminină”, a scris Epstein.

Într-o altă corespondență, un expeditor al cărui nume a fost cenzurat menționa că urma să se întâlnească cu Zelenski pe 10 iunie 2019. Discuția respectivă îi includea și pe fostul secretar al Trezoreriei SUA, Larry Summers, și pe ministrul slovac de externe, Miroslav Lajčák. Într-un alt schimb de e-mailuri, Epstein și Lajčák au discutat despre victoria lui Zelenski în fața lui Petro Poroșenko. „Rușii îl urăsc pe Poroșenko, așa că acest lucru ar putea fi benefic pentru rezolvarea conflictului”, a scris Lajčák.

Donald Trump, este menționat de peste 1.000 de ori în cele aproximativ trei milioane de documente legate de Jeffrey Epstein, făcute publice, deși, inițial, președintele american s-a opus publicării acestora.

Finanțistul Jeffrey Epstein avea legături cu Serviciul Federal de Securitate (FSB, principalul succesor al KGB-ului sovietic) din Rusia și s-ar fi întâlnit cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, după ce a fost condamnat pentru pedofilie.

România și românii apar de câteva sute de ori în dosarele Epstein, fiind vorba, se pare, despre fete și femei racolate în rețea. Departamentul Justiţiei din SUA a anunţat publicarea unui volum impresionant de trei milioane de documente legate de cazul Jeffrey Epstein.

O serie recentă de documente publicate de Departamentul de Justiție al Statelor Unite dezvăluie detalii despre schimbul de e-mailuri dintre Melania Trump, actuala primă doamnă a SUA, și Ghislaine Maxwell, colaboratoarea apropiată a lui Jeffrey Epstein.





