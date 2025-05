Două comune, două opțiuni total diferite

Primul tur al alegerilor prezidențiale din Timiș a fost câștigat de George Simion cu 37,99 la sută. În data de 4 mai, Simion a obținut cel mai mare scor la Satchinez (peste 66%). Tot în primul tur, Nicușor Dan a câștigat în municipiul Timișoara și alte patru localități periurbane, cel mai mare scor, 48,67%, obținându-l la Dumbrăvița, una dintre cele mai bogate comune din România. În turul doi, Simion a luat la Satchinez aproape 68% din voturi, iar Nicușor Dan a fost votat la Dumbrăvița de 78,7 % dintre cei peste 13.000 de alegători prezenți la urne.

Fostă funcționară, devenită votant antisistem

Una dintre alegătoarele de la Satchinez e o fostă funcționară acum pensionată. A recunoscut deschis că este votantă a lui George Simion. „Să fie ceva nou, să se schimbe”, este justificarea femeii. Pensionara din Satchinez susține că din 2020, când Simion a apărut pe scena politică a votat de fiecare dată cu el. Până atunci alegerea sa a fost dependentă de culoarea politică a primarului.

„În funcție de care a fost partidul la putere, că am lucrat la primărie și trebuia să… înțelegeți…? Uneori de stânga, uneori de dreapta în funcție de cine a fost primar la noi. Acum sunt pensionară și sunt lămurită de cum a mers. Nu mi-a plăcut nici la primărie la noi cum au mers treburile. S-a mers pe pile, pe cunoștințe, iar oamenii care au fost serioși și nu au avut sprijin au fost dați la o parte”, a declarat pensionara din Satchinez.

Doamna Steluța povestește și contextul exact în care s-a transformat dintr-un alegător pentru sistem într-unul antisistem. La 58 de ani, în timpul Guvernului Boc, când mai avea un an până la pensia anticipată, a fost dată afară. Cu rate la bănci, femeia a fost nevoită să plece în Italia și să lucreze ca îngrijitoare de bătrâni. „Ne-a dat afară domnul Boc, cu o vechime de 32 de ani de muncă. A trebuit să merg în Italia să lucrez și asta a rămas la mine în suflet. A fost greu, pentru că nu am cunoscut limba”, a declarat fosta funcționară de la Satchinez.

Secția de votare din Satchinez

„Sunt trei copii la școală. Trebuie haine, mâncare la copii”

Aflat în fața unei case dintr-un cartier sărăcăcios de la marginea comunei, un bărbat spune că merge la vot cu gândul la „o țară mai bună și pace în țara noastră”. Nu vrea să spună cu cine votează pentru că „votul e secret”. „Îl alegem (n.r. – pe noul președinte) să facă ceva în țara asta”, spune bărbatul. A muncit în agricultură în Austria, unde a fost mai bine plătit decât în România. „La noi în țară sunt salariile mici. Sunt trei copii la școală, trebuie haine, mâncare la copii, trebuie de toate”, mai spune bărbatul din Satchinez.

Un alt localnic susține că alege președintele în funcție de „cât e de nebun”. „În țara asta trebuie un președinte mai nebun. Să facă ordine. Să fie cât mai hotărât și să pună piciorul în prag. Niciunul nu poate să îndeplinească toate promisiune”, admite bărbatul, potrivit căruia mulți localnici sunt plecați la muncă în străinătate.

Localnicii vor ca noul președinte să facă ceva în țară

Simioniștii din căruță: „Vrem o schimbare”

În ziua turului doi al alegerilor prezidențiale, un grup de tineri însoțiți de muzicanți urcați într-o căruță au colindat străzile din Satchinez. Au mers prin sat cu prietenul lor care se însoară să împartă invitații la nuntă. Când au trecut prin fața secției de votare nu s-au putut abține și au strigat: „Hai Simion!”. „Vrem o schimbare. Cu Călin Georgescu mergem”, spun tinerii, care se eschivează imediat: „Vorbiți cu domnu Hanți (n.r. – căruțașul)”. „Cu George Simion (n.r. – votăm). Spune-i, să știe omul”, intervine acordeonistul. „Nu ai voie (n.r. – să spui cu cine votezi). Nici la muiere nu-i spun pe cine votez. Să fie mai bine, o lume faină, viață mai bună”, spune Hanți, înainte de a da bice cailor pentru a merge mai departe la împărțirea invitațiilor de nuntă.

„Copilul lui tătuca Georgescu” de la Bărăteaz

În Bărăteaz, sat aparținător comunei Satchinez, un bărbat a mers la vot cu tricolorul pe umeri. „Îmi doresc schimbare, nu pentru mine, pentru copiii mei. Nu vreau ca copilul meu să fie carne de tun pentru nimeni. Nu am trăit așa bine nici pe vremea comunismului, dar ce a fost în ultimii 35 de ani a fost o bătaie de joc. Toți au spus că am avut democrație. Nu am avut democrație, am avut doar un chin. Am fost plecat afară, știu ce este viața de afară. Am ajuns să lucrez pe un salariu de nimic doar să îmi întrețin familia”, a declarat bărbatul, care așteaptă de la noul președinte să aducă „bunăstare în țară, bucurie și locuri de muncă bine plătite”.

Bărbatul din Bărăteaz a explicat și susținerea de care se bucură George Simion la Bărăteaz. „A fost singurul care a vorbit de pace alături de tătuca nostru, alături de un om la care i s-a refuzat să fie președintele țării. Domnul Călin, care ne-a deschis ochii la mulți români. Este alături de noi și va fi alături de noi. Indiferent ce se va întâmpla, va fi acolo sus lângă președintele ales”, spune bărbatul. De ce îi spune lui Georgescu „tătuca”? „Sunt și pe TikTok. Dacă vă uitați, am numele Copilul lui Călin Georgescu și așa voi rămâne. Este tătuca nostru, care ne-a deschis sufletul și mintea la toți”.

Susținerea lui George Simion, explicată de fostul primar

Ion Dan Florin, primar în Satchinez în perioada 2008-2016, dar a plecat din funcție în urma unui dosar de corupție și a candidat fără succes la alegerile din 2024 din partea partidului Forța Dreptei, a explicat pentru Libertatea motivele pentru care localnicii din Satchinez sunt susținători ai lui George Simion.

„E simplu. Oamenii de aici lucrează foarte mulți în agricultură. Nu mai avem industrie, nu mai avem locuri de muncă. Foarte mulți oameni nu mai lucrează la Timișoara, iar la sat nu merge treaba cum trebuie. Avem 35 de ani de când trăim într-o nebuloasă. La alegerile prezidențiale, mai ales în al doilea tur, nu se ține cont de părerea primarului. Nu poți să-i controlezi pe oameni”, a declarat fostul primar.

Ion Florin Dan susține că una din marile nemulțumiri de la Satchinez este că pe piața din România au intrat produse din Ucraina care au făcut concurență neloială fermierilor români. „Vă spun direct fără nicio jenă. Oamenii sunt nemulțumiți. Cum a fost acum și cu ucrainenii. Multe țări din Uniunea Europeană vin cu produsele lor în magazinele noastre. Vin cu o concurență neloială care i-a făcut pe oameni să vândă grâul cu un preț cu care au vândut în 2010 sau 2013, cu 80 de bani kilogramul. Pe de altă parte, lumea dorește o schimbare”, a mai declarat fostul edil.

În turul doi, Simion a luat la Satchinez aproape 68% din voturi

Prezență masivă și vot pentru Nicușor Dan la Dumbrăvița

În Dumbrăvița, comună rezidențială de la marginea Timișoarei, cel care a fost votat în masă a fost Nicușor Dan. „Am votat să nu avem un extremist la conducerea țării. Trebuie să fim și realiști. Nu am așteptări foarte mari. Am venit, mi-am făcut treaba. Mai mult nu prea pot să fac, aia e…”, a punctat un tânăr aflat în fața unei secții de votare.

O femeie care a mers la vot cu fiica ei s-a declarat foarte încrezătoare în puterea votului. „Cred că orice român poate să facă o schimbare și puterea poporului contează mai mult decât orice. Am votat cu speranța rămânerii în Europa și o lume mai bună pentru fiica mea”, a explicat femeia.

Nicușor Dan a fost votat la Dumbrăvița de 78,7% dintre cei peste 13.000 de alegători prezenți la urne

„Eu sunt de loc din Valea Jiului. Acolo nu prea există opțiune”

Localnica din Dumbrăvița a explicat și motivele pentru care, în opinia sa, Nicușor Dan a fost votat masiv în localitate. „Eu sunt de loc din Valea Jiului. Acolo nu prea există opțiune de schimbare a votului. Toată lumea trebuie să voteze la primărie sau consiliul județean într-o anumită direcție pentru că nu prea ai opțiune de vot. Cumva, ești forțat să votezi cu aceeași persoană care este în funcție. În Dumbrăvița ai putut încerca ceva nou. Când ai încercat ceva nou, ai văzut o direcție mai bună. Când ai opțiune și vezi că se poate mai bine, este mai ușor să votezi”, a declarat femeia din Dumbrăvița.

O altă alegătoare din Dumbrăvița a explicat că „oricare ar fi” noul președinte, așteptările sunt mari. În privința dezbinărilor care au apărut în campania electorală, alegătoarea a declarat că își dorește „să fie lăsat tot hate-ul la o parte”.

Localnicii din Dumbrăvița au așteptări mari de la noul președinte

„Toți suntem oameni. Nu trebuie să bălăcărim pe nimeni”

„Nu trebuie să lăsăm să ne afecteze relațiile. Alegerile trec, dar familia rămâne împreună. Familia și prietenii trebuie să fie pe primul loc. Suntem împreună, toți ne iubim țara, indiferent de opiniile politice pe care le avem. Să avem un dialog bazat pe argumente”, este soluția de pace între tabere a unui localnic.

O tânără mămică din Dumbrăvița, care a mers la vot împreună cu copilul, se așteaptă „să nu fie mai rău decât a fost până acum”. În privința tensiunilor din campanie, tânăra din Dumbrăvița spune că a stat departe de dispute. „Nu am băgat în seamă, nu am deschis subiectul ăsta, l-am evitat pe cât posibil. Toți suntem oameni, nu trebuie să bălăcărim pe nimeni. Fiecare cu convingerile lui și nu cred că se pot schimba”, a mai declarat alegătoarea din Dumbrăvița.







