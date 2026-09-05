Conform informațiilor publicate de Rezervația Biosferei pentru Radiații și Ecologie de la Cernobîl, imaginile filmate în zona de sud a rezervației, în cadrul Departamentului de Cercetare pentru Conservarea Naturii din Rozsokhiv, arată animalele mișcându-se grațios în jurul copacului.

„Datorită ceții dense, cerbii păreau să dispară din cadru din când în când, ceea ce face ca scena să pară filmată pentru un lungmetraj”, au transmis reprezentanții rezervației.

Zona de excludere de la Cernobîl, afectată de accidentul nuclear din 1986, s-a transformat într-un refugiu pentru fauna sălbatică, departe de prezența umană. Printre locuitorii obișnuiți ai rezervației se numără elani, mistreți, căprioare, iepuri de câmp și câini ratoni.

Totodată, cercetătorii au documentat prezența unor specii mai rare, precum râsul european, vidra de râu, ursul brun și mai multe specii de lilieci. Caii lui Przewalski, o rasă sălbatică rară, sunt adesea zăriți în turme, atrăgând atenția specialiștilor.

„Camerele foto ascunse reprezintă un instrument esențial pentru monitorizarea vieții sălbatice, permițându-ne să observăm animalele fără a le deranja habitatul natural”, au explicat experții rezervației. Aceste dispozitive au surprins în repetate rânduri cadre impresionante cu animalele care trăiesc pe acest teritoriu unic.

Deși contaminată radioactiv după dezastrul de la Cernobîl, această regiune și-a recăpătat treptat rolul de sanctuar natural, atrăgând o diversitate impresionantă de specii. Imaginile recente cu cerbii din ceață sunt doar o mică parte din farmecul sălbatic al rezervației, care continuă să fascineze cercetătorii și iubitorii de natură deopotrivă.

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