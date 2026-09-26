Prima-doamnă a Chinei, Peng Liyuan, a fost în centrul atenției în timpul vizitei președintelui Xi Jinping la Washington, demonstrându-și abilitățile de diplomație culturală.

Într-un moment remarcabil, Peng a purtat o conversație în limba engleză cu prima-doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, fără ajutorul unui translator, conform Reuters. La un eveniment desfășurat joi la Muzeul Național de Artă Asiatică Smithsonian, Peng a fost serenadată de un cor de tineri, alături de care a cântat încet melodia populară chineză „Jasmine Flower”.

Copiii din cor i-au mulțumit cu entuziasm spunând: „Mulțumim, mamă Peng!”. Ambasadorul Chinei la Washington, Xie Feng, a evidențiat rolul ei diplomatic pe platforma X, unde a postat un videoclip cu Peng aplaudând spectacolul.

„Ea i-a încurajat pe adolescenții americani să continue să studieze limba și cultura chineză și să devină ambasadori ai prieteniei dintre China și Statele Unite”, a scris Xie.

„Ajută la umanizarea unei diplomații care, altfel, ar putea părea rece și distantă, generând momente de bunăvoință în relațiile SUA-China”, a declarat Joe Mazur, analist în geopolitică la Trivium China, o firmă de consultanță din Beijing, pentru Reuters.

Deși prezența carismatică a lui Peng a captat atenția în Statele Unite, activitățile și alegerile sale vestimentare au fost discutate doar limitat pe rețelele sociale chineze, un semn al sensibilității în jurul vieților personale ale liderilor chinezi. Căutările pe platforma Red Note despre stilul său vestimentar sau abilitățile ei în limba engleză nu au oferit rezultate.

În ultimele decenii, soțiile liderilor de vârf din China au preferat să rămână în umbră, în parte și din cauza moștenirii lăsate de Jiang Qing, văduva fondatorului Republicii Populare Chineze, Mao Zedong. Jiang, lider al infamului „Grup al celor Patru”, care a dominat China în timpul Revoluției Culturale (1966-1976), a primit o sentință de moarte cu suspendare în 1981 pentru rolul său în moartea a zeci de mii de oameni.

Totuși, Peng, o fostă soprană celebră a armatei chineze, a reușit să se remarce prin stilul său personal și implicarea în cauze sociale, precum sprijinirea persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA. Popularitatea sa a crescut odată cu ascensiunea politică a soțului său, Xi Jinping, la începutul anilor 2000, când mass-media chineză a primit mai multă libertate în a-i reflecta activitățile.

„Când vine acasă, nu m-am gândit niciodată că ar fi un lider. În ochii mei, el este doar soțul meu”, declara Peng într-un interviu acordat unei reviste de stat în 2007. L-a descris pe Xi ca fiind „modest, muncitor și cu picioarele pe pământ”.