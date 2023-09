INVESTIGAȚIE. Cum faci un milion de euro din parcări fictive. Cazul imobiliar care leagă tăcerea primăriei conduse de Ciprian Ciucu de un temut clan din Capitală

Proiectul imobiliar Regie Residence, amplasat pe strada Economu Cezărescu nr. 34-42, a ajuns în faza a doua de dezvoltare.

Potrivit autorizațiilor de construire emise de Primăria Sectorului 6, sub semnătura primarului Ciprian Ciucu, pentru cele două clădiri de 11 etaje din faza a doua, care adăpostesc 580 de apartamente și aproape 6.800 de metri pătrați de spații pentru birouri, au fost prevăzute 832 de locuri de parcare.

505 în parcări subterane și 327 la nivelul solului. În subsol sunt prevăzute 494 de parcări cu sistem mecanic Klaus și 11 simple. La suprafață, toate sunt simple, conform autorizațiilor.

Parcările asumate prin autorizație

Lipsesc peste 100 de locuri de parcare

Un grup de cetățeni din sectorul 6 a sesizat Libertatea că lipsesc cel puțin 127 de locuri de parcare la nivelul solului. La fața locului, jurnaliștii au numărat loc cu loc. Potrivit propriei evaluări, lipsesc 133 de locuri de parcare la suprafață.

Nu am avut acces în subsol pentru a vedea dacă cele 505 locuri prevăzute în autorizație există în totalitate.

Locurile de parcare sunt numerotate aleatoriu

10.000 de euro, taxa pentru fiecare parcare lipsă

Numărul minim al locurilor de parcare pe care este obligat să le prevadă un dezvoltator imobiliar în Capitală este reglementat de o hotărâre din 2006 a Consiliului General al Municipiului București (nr. 66/2006).

Extras din hotărârea privind numărul minim de locuri de parcare

Primăria poate face și excepții, admițând locuri de parcare mai puține, însă doar pentru cel mult 20% din numărul minim de parcări calculate.

Dezvoltatorii trebuie să plătească însă o taxă de 10.000 de euro pentru fiecare loc de parcare nerealizat. Banii merg într-un fond special, destinat realizării de parcări publice.

Numai pentru locurile lipsă de la suprafață, autoritățile ar fi trebuit să încaseze de la dezvoltator peste un milion de euro – bani destinați fondului pentru realizarea de parcări publice.

Arbori lipsă și parcări acoperite cu pământ

Cetățenii care au sesizat redacția susțin că arhitecții care au verificat proiectul ar fi trebuit să-și dea seama încă de la început că pe acel teren nu încap fizic atâtea locuri de parcare.

De asemenea, complexul trebuia să aibă în total aproximativ 3.800 de metri pătrați de spații verzi și peste 200 de arbori. Lipsa pomilor se poate constata cu ochiul liber. Nici suprafața minimă de spații verzi realizată nu ar fi cea asumată prin autorizații, acuză reclamanții.

„Spațiul verde este, de fapt, beton, peste care au pus un strat de pământ înainte de recepție. Nu ne-a venit să credem când am văzut pozele de la vecini”, mai spun oamenii.

Primăria Sectorului 6 refuză să facă public avizul de recepție

Am întrebat Primăria Sectorului 6 câte locuri de parcare a recepționat la faza a doua a proiectului Regie Residence și am cerut să consultăm procesul-verbal de recepție a construcției.

Primăria a refuzat să ne prezinte acest proces-verbal, motivând că „nu vizează comunicarea unei informații de interes public”.

„Documentul respectiv poate fi pus doar la dispoziția organelor abilitate ale statului, la solicitarea acestora”, se mai arată în răspuns.

Răspunsul Primăriei Sectorului 6

Într-o discuție telefonică, Alexandru Ionescu, purtătorul de cuvânt al Poliției Locale Sector 6, ne-a declarat că, în urma informațiilor primite de la Serviciul de disciplină în construcții, primăria a făcut recepția fără obiecții. Dacă se constatau nereguli, „nu se recepționa lucrarea”, a subliniat Ionescu.

Am revenit în scris către Primăria Sectorului 6 și am cerut să ne precizeze clar câte locuri de parcare au fost recepționate. Întrebarea a fost trimisă pe 12 iulie. Au trecut mai bine de două luni și nu am primit niciun răspuns.

Luni, 18 septembrie, am solicitat o poziție și din partea primarului Ciprian Ciucu. Până la publicarea articolului, nu am primit niciun răspuns.

Nici vecinii care au făcut solicitări similare nu au avut acces la documentul prin care s-a recepționat construcția.

Pentru a-i refuza, primăria a invocat diverse motive, de la „secretul comercial și industrial” la „drepturile de autor” ale arhitecților, precum și unele drepturi fundamentale, referitoare la „viața intimă, familială și privată”.

Dezvoltatorul imobiliar susține că a făcut toate parcările: „Atenție la ce publicați!”

Proiectul Regie Residence este dezvoltat de societatea AAA Evolution Optimus.

Plan general Regie Residence

Călin Dobre, avocatul dezvoltatorului, susține că firma a realizat toate locurile de parcare asumate prin autorizație. Am solicitat să mergem să le numărăm împreună cu reprezentanții companiei. Inițial au spus că sunt de acord, ulterior nu au răspuns invitațiilor Libertatea.

„Nu ați numărat și locurile trasate/netrasate adiacente, conform pozei alăturate. Atenție la ce publicați!”, ne-a scris avocatul Călin Dobre.

Fotografia trimisă de avocat

Avocatul ne-a trimis prin WhatsApp o fotografie cu o locație din str. Sublocotenent Alexandru Borneanu nr. 9 unde s-ar afla o parcare pe care jurnaliștii Libertatea nu au contabilizat-o.

Pe terenul în cauză se află o parcare, dar nu face parte din parcela pentru care s-au emis autorizațiile de construire la faza a doua din Regie Residence.

În plus, terenul nu este în proprietatea dezvoltatorilor, ci este deținut de omul de afaceri de origine siriană Imad Kassas, patronul echipei de fotbal Metaloglobus București.

Terenul închiriat de la omul de afaceri Imad Kassas. Captură Google Earth

Jurnaliștii au discutat cu Imad Kassas, care a precizat că terenul respectiv este într-adevăr „închiriat” către dezvoltatorul Regie Residence, iar acesta a trasat parcările. Parcela de circa 4.200 de metri pătrați este ceea ce a mai rămas din terenul fostei fabrici ICOM București, patronată de Imad Kassas. Întregul ansamblu Regie Residence este construit pe terenul fabricii.

Kassas ne-a explicat că încă nu poate vinde terenul din cauza procesului cu un moștenitor care revendică 197 de metri pătrați și cu care nu a ajuns încă la o înțelegere.

„După proces, fie vând terenul, fie fac o dezvoltare imobiliară în asociere cu cineva”, a completat omul de afaceri de origine siriană.

Hotărârea de Consiliu care reglementează modul în care se stabilește numărul locurilor de parcare pentru noile construcții din București prevede expres că acestea trebuie să se afle în interiorul parcelei pentru care se emite autorizația de construire. Este interzisă rezervarea locurilor de parcare din proprietatea publică a municipiului București sau orice altă servitute de uz privat.

600.000 de euro plătiți pentru retragerea plângerilor

Avocatul dezvoltatorilor imobiliari, Călin Dobre, spune că au fost plătite despăgubiri importante unor vecini care au atacat în instanță firma.

„Eu, în calitate de avocat, prin contracte de mediere, am plătit peste 600.000 de euro unor persoane particulare, ca să-și retragă procese. Când au început să sape, au făcut un proces trei vecini de acolo și judecătorul, ca să scape, a zis: suspendăm autorizația până la judecarea fondului. Cu 800 de oameni în șantier, ce ar face un dezvoltator? Să aștepte după fond? Și cu credit de la bancă luat… E dispus să facă orice ca să continue proiectul”, a spus Călin Dobre.

Legătura cu un temut clan interlop

Dezvoltatorul imobiliar al Regie Residence este AAA Evolution Optimus – societate controlată majoritar de Ion Cornel Petruț – asociat în alte patru firme de imobiliare din sectorul 6.

Unul dintre asociații lui Petruț este Ilie Potecaru. Potrivit unei investigații Rise Project, Potecaru a făcut parte dintr-o rețea de retrocedări care a pus stăpânire pe Parcul Grozăvești. Terenurile de acolo valorează milioane de euro.

Ion Cornel Petruț are la activ mai multe proiecte imobiliare în Capitală.

Potrivit unui articol apărut la începutul acestui an în Newsweek, intitulat „Clanurile care au speriat România”, la sectorul 6 este menționat clanul Vasiloi, despre care se spune că și-a axat activitățile în zona imobiliară.

Potrivit jurnaliștilor de la Newsweek, Cornel Petruț Ion este ginerele lui Gheorghe Dincă, zis Gheorghiță al lui Vasiloi, liderul clanului.

Newsweek a relatat și despre sprijinul politic pe care gruparea l-ar fi primit de-a lungul timpului din partea edililor. Se menționează faptul că fostul primar Cristian Poteraș le-a dat să gestioneze ridicarea mașinilor parcate ilegal pe raza sectorului 6 prin firma Ilcor Auto Eco, înființată de Cornel Petruţ Ion şi Ilie Potecaru.

Ion și Potecaru au înființat celebrul restaurant „Bârlogul lupilor“.

Patronat Evolution Optimus

Cum se obține o autorizație de construire

Pentru obținerea autorizației de construire, orice dezvoltator trebuie să primească mai întâi certificatul de urbanism – pe baza căruia cere avizele și acordurile solicitate de primărie. Acestea, împreună cu documentația tehnică, se depun la primărie, care emite autorizația.

Pentru parcări, acestea trebuie indicate și numerotate în planșele proiectului.

Un expert contactat de Libertatea ne-a declarat că avizul pentru parcări trebuie obținut de la Comisia Tehnică de Circulație din cadrul Primăriei Capitalei. Într-un răspuns pentru ziar, reprezentanții PMB au precizat că pentru construcția din strada Economu Cezărescu nr. 34-42 a fost emis un singur aviz, în 2019, doar pentru construcția din prima fază.

Am întrebat Primăria Sectorului 6 dacă prin certificatul de urbanism pentru faza a doua a proiectului Regie Residence s-a cerut un aviz pentru locurile de parcare și cine l-a dat. Nu am primit niciun răspuns.

De ce este importantă recepția

Lucrările se consideră finalizate dacă s-au realizat toate elementele prezente în autorizație și dacă s-a efectuat recepția de către un reprezentant al administrației publice. În cazul de față, la recepție participă un reprezentant al Primăriei Sectorului 6.

Dreptul de proprietate asupra construcțiilor se înscrie în cartea funciară în baza unui certificat de atestare care confirmă că edificarea construcțiilor s-a efectuat conform autorizației și că există proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Abia după înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară, construcțiile pot fi vândute pe piața imobiliară.