După ce a vorbit cu Zelenski, Trump a fost sunat de Putin

Însă, chiar în timp ce Zelenski se îndreapta spre casă, președintele Vladimir Putin vorbea deja la telefon cu Trump, introducând o nouă ecuație în discuțiile despre o posibilă pace.

Putin a susținut că un atac cu drone ucrainene a vizat una dintre reședințele sale din Rusia peste noapte. „Nu-mi place”, le-a spus Donald Trump reporterilor ulterior, în timp ce povestea despre conversația cu președintele rus. „Nu este momentul potrivit să facă așa ceva. Am fost foarte furios din cauza asta.”

Acuzația era exact genul de acuzație care ar putea deraia efortul diplomatic al Ucrainei. Zelenski a negat-o rapid, descriind afirmația de pe rețelele de socializare drept „o invenție, o minciună” menită „să submineze toate realizările eforturilor noastre diplomatice comune cu echipa președintelui Trump”. Negociatorii ucraineni au discutat despre asta cu omologii americani, a adăugat Zelenski, iar ministrul său de externe a intervenit și el.

Între timp, mai mulți oficiali ruși au transmis public acuzația, spunând că Moscova își va înăspri poziția în negocieri – drept răspuns.

Avalanșa de declarații din partea Ucrainei și Rusiei cu privire la această afirmație, care până acum nu e susținută de dovezi clare, a subliniat un război informațional care a căpătat o importanță exagerată în discuțiile pentru pace: lupta pentru influențarea modului de gândire al lui Trump.

Vladimir Putin are un avantaj în discuțiile cu Donald Trump

Ambele părți implicate în război îl văd pe președintele american ca fiind principala lor pârghie în negocierea unui viitor acord de pace. Timp de luni de zile, aceștia s-au străduit să-i modeleze percepția asupra câmpului de luptă.

Aceasta a inclus revendicarea de către Rusia a cuceririi unor orașe care nu au fost cucerite însă și faptul că Ucraina nu recunoaște imediat când un oraș este cu adevărat cucerit de ruși.

Kievul și Moscova s-au acuzat, de asemenea, reciproc că refuză să facă compromisuri pentru a ajunge la un acord de pace și că încearcă să tulbure discuțiile.

Opiniile lui Trump despre război rămân neclare după aproape un an de eforturi eșuate de a-i pune capăt. Rusia a deținut un avanta în lupta de modelare a percepțiiei acestuia, potrivit analiștilor.

Donald Trump a luat partea Moscovei de mai multe ori în acest an, parțial datorită avantajului Rusiei pe câmpul de luptă, care se aliniază cu convingerea repetată a președintelui că partea cea mai puternică va fi cea victorioasă.

Zelenski a fost adesea lăsat să se chinuie să salveze eforturile diplomatice prin interacțiunea frecventă cu partea americană și prin mobilizarea aliaților europeni pentru a-l orienta pe Trump către o poziție mai puțin pro-rusă.

„Zelenski se luptă cu această provocare în a-l atrage pe Trump, pe care Putin nu o are”, a declarat Harry Nedelcu, director senior la Rasmussen Global, o organizație de cercetare, menționând că Putin are o relație mai strânsă cu Trump decât președintele ucrainean. Putin poate discuta de obicei cu Trump cu puțin timp înainte ca liderul american să se întâlnească cu Zelenski – ceea ce s-a întâmplat duminică – pentru a-și susține cauza direct și a modela negocierile.

Și Rusia și Ucraina depun eforturi să-l câștige pe președintele SUA

Dmitri S. Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a reiterat marți că Rusia își va înăspri poziția de negociere, fără a specifica cum își va schimba Moscova cerințele. El a declarat reporterilor că Rusia va „continua procesul de negociere și dialogul în principal cu americanii”.

Autoritățile locale din regiunea Novgorod din Rusia, zona care include reședința despre care se presupune că a fost atacată, au raportat un atac cu drone ucrainene luni dimineață devreme. Însă atacul și impactul său potențial nu au putut fi verificate independent, iar autoritățile ruse nu au oferit public nicio dovadă.

Chiar și așa, afirmația a stârnit indignare în Rusia mass-media și parlamentarii aliniați cu statul cerând represalii.

Aleksander Kots, corespondentul de război al ziarului pro-Kremlin Komsomolskaia Pravda, a scris o rubrică care a reflectat tonul general, sugerând că era momentul să se scoată mănușile în confruntarea cu „acest Napoleon provincial”, referindu-se la Volodimir Zelenski.

Răspunsul ar trebui să fie „decisiv și devastator”, a scris el, inclusiv prin asasinarea unor oficiali și comandanți ucraineni importanți. El a concluzionat că oricum „acum pacea a murit”.

Încercând să demonteze afirmația Rusiei, oficialii ucraineni au remarcat că Rusia a emis declarații contradictorii cu privire la numărul de drone despre care se spune că au zburat în Novgorod. Un oficial francez anonim a susținut această opinie, spunând că nu există dovezi care să susțină acuzațiile Moscovei. Însă India, Pakistanul și Emiratele Arabe Unite au emis declarații prin care condamnă presupusul atac.

Întrebat luni dacă a văzut vreun raport de informații sau alte dovezi care susțin afirmația Rudiei, Trump a spus: „Ei bine, vom afla. Spuneți că poate atacul nu a avut loc. Și asta este posibil, cred, dar președintele Putin mi-a spus în această dimineață că atacul a avut loc.”

Fiecare dintre părți mizează pe terenul câștigat pe câmpul de luptă

Întrucât negocierile sunt într-un impas din cauza problemelor teritoriale, o mare parte din bătălia narativă din ultimele săptămâni s-a concentrat pe care parte câștigă teren pe câmpul de luptă.

La începutul lunii decembrie, Putin a invitat jurnaliștii să vină și să „vadă singuri” că forțele rusești au capturat orașul Kupiansk din nord-est.

În schimb, Zelenski a venit aproximativ 10 zile mai târziu și s-a filmat lângă indicatorul de la intrarea în oraș pentru a anunța că acesta se află în mare parte sub control ucrainean – fapt confirmat de hărțile câmpului de luptă realizate de grupuri independente.

Totuși, trupele ruse au făcut progrese în ultimele săptămâni – o realitate pe care Ucraina a încercat să o minimalizeze. Liderii militari importanți ai Ucrainei, de exemplu, au recunoscut târziu că orașul estic Siversk a căzut în mâinile Rusiei săptămâna trecută.

Luni, comandantul suprem al Ucrainei, generalul Oleksandr Syrsky, a oferit o relatare destul de optimistă a situației din Pokrovsk, un oraș strategic din regiunea Donețk din est, susținând că forțele ruse controlau doar jumătate din acesta.

Însă hărțile câmpului de luptă întocmite de grupuri independente arată că aproximativ două treimi din Pokrovsk se află sub control rusesc, iar soldații ucraineni de pe teren au recunoscut că orașul este aproape pierdut.

Încercarea de a controla narațiunea privind progresele din Donețk este importantă pentru ambele părți, deoarece una dintre principalele cerințe ale Kremlinului pentru încheierea războiului este ca Ucraina să cedeze sfertul din regiune pe care îl controlează încă – o situație fără ieșire pentru Kiev.

Rusia a susținut că progresul său în zonă este inevitabil și că Ucraina ar trebui să se oprească acum, chiar dacă asta înseamnă să cedeze teritoriu, în loc să piardă mai mulți oameni încercând să apere Donețk. Donald Trump a reiterat acest argument duminică, după întâlnirea cu Volodimir Zelenski, spunând că Ucraina ar fi „mai bine să accepte o înțelegere acum decât să o piardă pe câmpul de luptă în lunile următoare”.

Ucraina a încercat să contracareze acest argument subliniind că avansul Rusiei a fost lent și că ar dura multe luni în plus pentru ca Moscova să cucerească restul Donețkului. La o întâlnire din Biroul Oval cu Trump în august, Zelenski a folosit o hartă a câmpului de luptă pentru a-și susține cauza. În cele 1.000 de zile dinaintea acelei întâlniri, a spus el, Rusia reușise să cucerească mai puțin de 1% din teritoriul ucrainean.

Donald Trump, propuneri de afaceri profitabile

Ambele părți au încercat, de asemenea, să apeleze la mentalitatea orientată spre afaceri a lui Trump, propunând idei potențial lucrative.

Un plan de pace elaborat luna trecută de Kirill Dmitriev, unul dintre principalii negociatori ai Rusiei și șeful fondului suveran de investiții al Rusiei, împreună cu reprezentanții americani, includea o prevedere conform căreia Statele Unite ar urma să intre într-o cooperare economică pe termen lung cu Moscova în sectoare variate precum energia, inteligența artificială și extracția mineralelor.

Poziția de negociere a Ucrainei include un pachet financiar pentru a sprijini reconstrucția postbelică a țării și implicarea americană. Zelenski a declarat că acesta va include „acceptarea afacerilor americane, condiții speciale pentru dezvoltarea și reconstrucția Ucrainei și elaborarea unui acord de liber schimb cu Statele Unite”.

Duminică, în timp ce l-a salutat pe Zelenski la stațiunea sa Mar-a-Lago din Florida, Trump s-a arătat uimit de banii care ar putea fi câștigați din reconstrucția Ucrainei. „Sunt foarte mlți bani la mijloc”, a spus el.

