Într-o țară în care traficul pune la grea încercare orice participant la drum, iar motocicliștii sunt printre cei mai expuși, Groupama pune prevenția pe primul loc: responsabilitatea și conducere a defensivă sunt răsplătite.

România continuă să ocupe un loc fruntaș în statisticile negative ale accidentelor rutiere din Uniunea Europeană. Potrivit datelor oficiale, în 2024 s-au înregistrat 78 de decese la un milion de locuitori pe șoselele noastre, aproape dublu față de media europeană de 45. La nivel comunitar, utilizatorii de vehicule pe două roți reprezintă aproximativ 20% din totalul victimelor accidentelor mortale. În acest context, trecerea de la reacție la prevenție activă devine vitală, iar pregătirea practică poate face diferența dintre o călătorie încheiată cu bine și un incident grav.

Cât economisești: reduceri concrete pentru riderii instruiți

Începând din luna august, posesorii de motociclete care au absolvit în ultimele 24 de luni un curs acreditat de conducere defensivă beneficiază de discount-uri la încheierea polițelor la Groupama:

Prin acest mecanism, investiția într-un curs de perfecționare auto / moto se amortizează rapid, oferind, în același timp, reflexele necesare pentru anticiparea pericolelor din traficul urban și extraurban.

Un model de prevenție extins de la mașini la motociclete:

Inițiativa dedicată comunității moto vine ca o continuare firească a proiectului lansat de Groupama în septembrie 2025 pentru conducătorii de autoturisme. In mai puțin de un an, sute de șoferi au profitat de aceste reduceri, majoritatea fiind tineri activi profesioniști, născuți între 1985 și 2000. Extinderea facilităților către motocicliști confirmă că un comportament prudent poate fi încurajat eficient atunci când companiile vin în întâmpinarea asiguraților cu beneficii tangibile.

Demersul de promovare a siguranței este completat de soluții digitale inovatoare. Prin intermediul clauzei telematice Autocontrol disponibilă pentru polițele CASCO pentru autoturisme sau Cargo <3,5 tone, stilul de condus este monitorizat în timp real, prin parametri precum viteză, frânare, accelerația și abordarea virajelor.