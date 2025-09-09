Detaliul din biblioteca de la Kremlin

Vladimir Putin este acuzat că folosește înregistrări video vechi pentru a da impresia că este prezent la întâlniri oficiale recente.

O investigație jurnalistică a dezvăluit că aranjamentul cărților din biblioteca lui Putin s-a schimbat în februarie, oferind un indiciu important: Constituția Federației Ruse a fost mutată pe raftul din mijloc, din dreapta în stânga.

Această modificare le-a permis jurnaliștilor să identifice înregistrări video vechi prezentate ca fiind actuale. De exemplu, imagini difuzate între 2 și 10 aprilie, când Putin nu a avut apariții publice, arătau biblioteca în configurația anterioară lunii februarie.

Imaginile difuzate pe 2 și 7 aprilie l-au arătat pe Putin întâlnindu-se cu șeful Republicii Buriația și cu șeful Aeroflot, în timp ce videoclipurile din 9 și 10 aprilie l-au surprins în întâlniri separate cu alți doi oficiali, în toate cazurile biblioteca biroului a fost amenajată la fel cum fusese înainte de februarie.

Pauză „în siguranță” de ziua iubitei

Un caz similar a fost observat pe 12 mai, ziua de naștere a Alinei Kabaeva, despre care se crede că ar fi partenera de lungă durată a lui Putin.

Kremlinul a relatat despre întâlnirea președintelui cu guvernatorul regiunii Ivanovo, care, potrivit detaliului din bibliotecă, a avut loc tot înainte de februarie.

Alina Kabaeva, medaliata cu aur la Jocurile Olimpice din 2004 la gimnastică ritmică, despre care se spune că este partenera de lungă durată a lui Putin și mama a cel puțin doi dintre copiii săi, și-a sărbătorit cea de-a 42-a aniversare pe 12 mai.

Putin a vrut să se asigure că nu știe nimeni unde este pentru a-și putea lua, în siguranță, o pauză de ziua partenerei sale.

A mai folosit acest truc

Această practică nu este nouă pentru administrația Putin. Kremlinul a mai folosit înregistrări video preînregistrate în 2012 și 2015, când președintele a anulat călătorii oficiale, posibil din motive medicale.

O altă explicație ar putea fi legată de temerile lui Putin față de COVID-19.

Potrivit portalului Proekt, președintele și-ar fi amenajat un birou identic la reședința sa din Soci, de unde ar fi pretins că lucrează din capitală în timpul pandemiei.

„Fiii secreți” ai lui Putin cu fosta campioană mondială de gimnastică ritmică

Ivan (9 ani) și Vladimir junior (5 ani) sunt fiii secreți ai președintelui rus Vladimir Putin cu Alina Kabaeva, a scris Centrul Dossier, un fond de investigații fondat de politicianul de opoziție Mihail Hodorkovski.

Micuții trăiesc în reședința prezidențială izolată de la Valdai, nord-vestul țării, au bodyguarzi de la garda prezidențială, bone, tutori particulari și profesori privați, plătiți cu 7.700 de euro lunar.

Guvernatorii reședinței primesc dispoziții de la Olesia Fedina, care pretinde că este mama lui Ivan și a lui Vladimir. Femeia este, de fapt, verișoara Alinei Kabaeva.

Potrivit Blick, o doctoriță elvețiană a asistat-o pe Kabaeva la cele două nașteri, prima oară la Lugano, în 2015, apoi la Moscova, în 2019.

Alina Kabaeva deține cel mai mare penthouse din Rusia, un apartament pe două etaje, cu o suprafață de 2.600 de metri pătrați, în complexul rezidențial Royal Park din Moscova, cumpărat cu 1,1 milioane de euro de președintele rus Vladimir Putin, prin compania cipriotă Ermira Consultants Ltd, a relatat, în primăvară, presa rusă independentă.

Kabaeva a câștigat medalia de aur la Jocurile Olimpice din 2004 la proba de gimnastică ritmică. Are o medalie de bronz la Sydney, în 2000.

A fost deputat timp de șase ani din partea partidului Rusia Unită al lui Putin și a ajuns să conducă un important grup media pro-Kremlin.

Kremlinul nu a confirmat niciodată relația

Kremlinul nu a confirmat niciodată presupusa relație a lui Putin cu Alina Kabaeva. În mai multe ocazii, secretarul de presă al președintelui rus, Dmitri Peskov, a negat zvonurile: „Sunt doar niște simple glume de sâmbătă pe internet”.

În acea perioadă apăruseră informații că Putin și Kabaeva intenționau să se căsătorească la Mănăstirea Iverski din Valdai.

Vladimir Putin alături de gimnasta Alina Kabaeva
Relația lui Vladimir Putin cu Alina Kabaeva nu a fost confirmată niciodată la nivel oficial. Foto: Profimedia

Vladimir Putin a fost căsătorit cu Liudmila Putina, cu care are două fiice, Maria, 40 de ani, şi Ekaterina, 39 de ani. Mariajul s-a rupt în iunie 2013.

Cine este fiica secretă a lui Putin

De asemenea, Elizaveta Krivonogih, 22 de ani, absolventă de Arte, a fost identificată în 2020 de platforma de investigații „Proekt” ca fiind fiica nelegitimă a lui Putin, rod al relației liderului rus cu Svetlana Krivonogih, o fostă femeie de serviciu devenită femeie de afaceri, care deține acțiuni la Banca Rossiya și se află pe lista de sancțiuni din Marea Britanie. 

Cunoscută drept Luiza Rozova, presupusa fiică a lui Putin a făcut declarații dure pe canalul său de Telegram, marcând o premieră în expunerea publică a relației sale cu liderul rus. Însă, ulteriorul, ziarul Bild, care a citat prima oară declarațiile, a scris că acel canal nu este al tinerei.

