Expertul în somnologie Marc Spielmanns explică ce se întâmplă în corpul nostru când este prea cald și care sunt metodele validate științific prin care ne putem răcori eficient, fără a ne pune sănătatea în pericol.

Care este temperatura ideală pentru somn și cum o menții

Pentru a beneficia de un somn profund și reparator, mediul în care dormim joacă un rol crucial. „Temperatura recomandată în dormitor este între 15 și 18 grade Celsius”, arată medicul Marc Spielmanns.

Cu toate acestea, în perioadele de caniculă extremă, o astfel de valoare este aproape imposibil de atins fără aer condiționat. Totuși, trebuie reținut că orice temperatură care depășește 20-21 de grade Celsius este percepută de organism ca fiind inconfortabilă și începe să afecteze structura somnului.

Prevenția începe încă din timpul zilei. Pentru a bloca acumularea de căldură, este esențial să coborâm jaluzelele sau să tragem draperiile opace și să menținem ferestrele închise sau doar ușor înclinate. Transformarea temporară a locuinței într-un „buncăr” ferit de razele directe ale soarelui împiedică pătrunderea luminii și menține aerul interior la o valoare suportabilă.

De asemenea, lumina naturală prelungită din timpul verii — când afară este încă lumină la ora 22:00 — întârzie producția de melatonină și îngreunează relaxarea. Din acest motiv, întunecarea completă a camerei înainte de culcare este obligatorie.

Greșelile frecvente care îți pot afecta sănătatea

Atunci când disconfortul termic devine insuportabil, avem tendința de a recurge la soluții extreme, care mai mult dăunează. Una dintre cele mai populare idei de pe rețelele de socializare — introducerea feței de pernă în congelator înainte de culcare — este ferm dezaprobată de specialiști.

Această practică poate provoca inflamații la nivelul sinusurilor, al nasului sau chiar otite la nivelul urechii medii din cauza contactului direct al capului cu o suprafață înghețată.

La fel de atente trebuie să fie persoanele care folosesc ventilatoare. Un flux de aer rece îndreptat direct spre corp poate duce la rigiditate musculară, dureri de gât și uscăciunea mucoaselor.

Ventilatorul nu trebuie îndreptat niciodată spre persoana care doarme, ci poziționat astfel încât să orienteze aerul spre fereastră sau spre un perete, creând o simplă circulație a aerului în încăpere.

Nici dormitul într-o cămașă umedă sau consumul de băuturi extrem de reci ori cu gheață nu sunt soluții bune. Lichidele congelate stimulează organismul să depună efort pentru a le aduce la temperatura corpului, generând un efect secundar de încălzire internă. Sunt recomandate băuturile moderat reci sau la temperatura camerei.

„A face încă un duș înainte de culcare este cu siguranță o idee bună. Apa ar trebui să fie puțin mai rece, dar nu prea rece”, a dezvăluit dr. Marc Spielmanns, expert în somnologie.

Trucul compreselor pe gambe și igiena somnului pe caniculă

Dacă te trezești în timpul nopții ud de transpirație, cel mai bun remediu rapid este un duș răcoritor (călduț), urmat de aplicarea unui leac bătrânesc extrem de eficient: compresele reci pe gambe.

Spre deosebire de zona gâtului, unde aplicarea de pânze reci poate declanșa inflamații, nervii și vasele de sânge din zona gambelor tolerează excelent schimbarea de temperatură și ajută la răcorirea treptată a întregului corp. Compresele trebuie menținute doar între 5 și 10 minute, procesul putând fi repetat după o scurtă pauză.

În ceea ce privește îmbrăcămintea de noapte, renunțarea completă la haine sau folosirea unora extrem de subțiri reprezintă alegerea optimă. Hainele au rolul de a reține căldura, iar lipsa lor permite aerului să circule liber în jurul pielii, ajutând corpul să își regleze temperatura centrală în mod natural prin evaporarea transpirației.

Cu toate acestea, este recomandat să păstrezi o pătură subțire din bumbac pentru a preveni frisoanele dinspre dimineață.

Pentru o hidratare corectă, consumul a 2-3 litri de apă pe zi este esențial în zilele calde, fiind indicat să păstrezi mereu o sticlă cu apă moderat rece lângă pat pentru momentele în care te trezești peste noapte.

Ce se întâmplă în corpul nostru între orele 3:00 și 5:00 dimineața

Căldura din dormitor alterează arhitectura somnului. În condiții normale, organismul uman își atinge cea mai scăzută temperatură corporală centrală în intervalul orar 3:00 – 5:00 dimineața. Atunci când temperatura din cameră rămâne ridicată, ritmul circadian este perturbat direct.

Faza de somn profund și etapele REM (cele în care visăm și în care creierul se recuperează psihic) devin considerabil mai scurte, iar numărul de treziri nocturne crește.

Din punct de vedere biologic, bărbații și femeile reacționează diferit: femeile tolerează mai bine căldura ambientală, în timp ce bărbații gestionează mai bine frigul.

Totuși, studiile arată că femeile raportat mai multe probleme generale de insomnie pe timpul verii, din cauza modificărilor hormonale și a sensibilității crescute la fragmentarea somnului.

Aplicând măsuri simple — de la umbrirea riguroasă a camerei, la dușuri călduțe și comprese aplicate corect — putem ajuta organismul să își mențină echilibrul termic și să obținem odihna necesară chiar și în cele mai toride nopți de vară.

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