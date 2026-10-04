Cu venirea toamnei, găinile ouătoare își reduc producția din cauza scăderii duratei zilelor, temperaturilor mai mici și procesului de năpârlire, care necesită mai multe resurse energetice și proteice pentru regenerarea penajului. Alimentația joacă un rol esențial în menținerea productivității păsărilor, conform publicației TSN.

Toamna aduce schimbări semnificative în comportamentul găinilor ouătoare, iar alimentația joacă un rol crucial în menținerea productivității acestora.

Reducerea duratei zilelor, temperaturile scăzute și procesul de năpârlire influențează în mod direct capacitatea găinilor de a produce ouă.

Cauzele diminuării producției de ouă

Cu venirea frigului, o mare parte din energia găinilor este direcționată către menținerea temperaturii corporale, în detrimentul formării ouălor.

De asemenea, năpârlirea, un proces natural ce apare toamna, necesită un aport crescut de proteine pentru regenerarea penajului.

„Este esențial ca hrana găinilor să fie completă și echilibrată în această perioadă pentru a compensa aceste cerințe suplimentare”, subliniază specialiștii.

Un alt factor important este lumina. Reducerea rapidă a duratei zilelor afectează ouatul, iar suplimentarea hranei nu poate compensa întotdeauna această schimbare sezonieră.

Recomandările pentru hrănirea găinilor toamna

Pentru a menține producția de ouă, alimentația găinilor trebuie să includă un amestec variat de nutrienți.

Cerealele precum grâul, porumbul, ovăzul și orzul rămân o bază solidă pentru energie. Este recomandat ca o parte din cereale să fie administrate seara, deoarece acestea se digeră mai lent, oferind energie pe timpul nopților reci.

Totodată, legumele sezoniere sunt un adaos valoros. Dovleacul, morcovii, dovleceii, sfecla roșie sau varza pot fi mărunțite și oferite ca supliment. În lipsa ierbii proaspete, se poate folosi verdeață uscată pregătită din timp.

Proteine și calciu: elemente esențiale

Proteinele sunt vitale pentru găini, mai ales în timpul năpârlirii. Acestea pot fi obținute din furaje complete sau suplimente proteice precum șrotul sau tărâțele. Este esențial ca aceste suplimente să nu înlocuiască hrana de bază echilibrată.

Calciul este un alt nutrient critic, necesar pentru formarea cojii oului. Surse de calciu, precum calcarul furajer sau cochiliile pisate, trebuie să fie disponibile în mod constant.

De asemenea, găinile care primesc cereale întregi au nevoie de pietriș sau nisip, care le ajută digestia.

Hidratarea, un aspect adesea neglijat

Apa curată și proaspătă trebuie să fie întotdeauna la dispoziția găinilor. După trecerea verii, proprietarii tind să neglijeze acest aspect, dar deshidratarea poate reduce semnificativ producția de ouă.

Supraîncărcarea cu alimente bogate în calorii, cum ar fi porumbul sau pâinea, nu este o soluție. Excesul de hrană poate duce la obezitate, ceea ce afectează negativ sănătatea și productivitatea găinilor