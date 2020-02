De Petre Dobrescu,

Actrița de 47 de ani a postat pe Instagram o fotografie cu ea în avionul cu care a călătorit din Statele Unite ale Americii spre Europa, notează The Guardian.

Are gura și nasul acoperite de o mască și o alta îi stă ridicată pe frunte, gata să fie însă coborâtă pe ochi, imediat ce aeronava atinge viteza de croazieră, iar ea “se bagă” la somn.

În drum spre Paris. Paranoică? Prudentă? Panicată? Indiferentă? Îmi pun masca și o să mă culc cuminte. Am jucat deja în filmul ăsta. Aveți grijă de voi. Protejați-vă. Nu dați mâna cu nimeni și spălați-vă pe mâini cât puteți de des.

Filmul la care face referire Paltrow este “Contagion”, un thriller realizat de Steven Soderbergh din 2011, în care ea rolul lui Beth Emhoff, o femeie de afaceri moare la câteva zile după ce se întoarce dintr-o călătorie la Hong Kong. În aceeași zi moare și copilul ei. Soțul, însă, pare imun.

Beth e pacientul zero, de la ea se împrăștie în Statele Unite ale Americii un virus mortal. Până să realizeze autoritățile ce se întâmplă, milioane de oameni sunt infectați cu noul virus.

În realitate, Statele Unite ale Americii chiar au anunțat, ca și Franța, că se pregătesc de epidemie.

La nivel mondial, coronavirusul a omorât peste 2.800 de oameni și a infectat peste 82.100.

Aseară a fost confirmat și primul caz de îmbolnăvire cu Covid-19 în România.

