„Avem mai mult de o lună în care noi am preluat toate aceste apeluri referitoare la partea de testare, la momentul respectiv am degrevat serviciul de Ambulanţă pentru a nu mai suna toată lumea acolo pentru a se testa şi am preluat noi. Surpriza noastră a fost că în momentul respectiv am avut o scădere extraordinar de mare, iar în momentul de faţă putem să vă spunem că nu mai sună absolut deloc pentru a se testa. Avem această posibilitate, este foarte bine să se testeze, în momentul în care prezintă simptomatologie. Nu testăm, nu identificăm pozitivii”, afirmă șefa DSP București.

Potrivit acesteia, testarea este necesară pentru cei care prezintă simptomatologie de caz.

„Noi avem conexiunea făcută, toate detaliile ajung la nivelul serviciilor de ambulanţă şi ei sunt cei care merg acasă la pacienţi şi se realizează testarea în aceeaşi zi”, precizează medicul.

Oana Nicolescu a dat câteva detalii și despre modul în care se pregăteşte sistemul sanitar dn Capitală pentru valul 5 al pandemiei. Astfel, din ianuarie 2022, în București vor fi deschise centre de evaluare unde pacienţii cu forme uşoare şi medii de COVID-19 vor putea veni pentru a li se prescrie și administra un tratament, inclusiv cel cu anticorpi monoclonali, urmărindu-se astfel degrevarea unităţilor de primiri urgenţe ale spitalelor.

„Acum suntem în evaluarea acestor centre, pentru că automat ele trebuie să îndeplinească anumite criterii, în primul rând ne dorim ca tratamentul cu anticorpii monoclonali să se realizeze în cadrul acestor centre, şi automat centrul respectiv trebuie să aibă în structură în momentul de faţă paturi, şi pe de altă parte, de asemenea, tot aceste centre vor elibera, la plecarea din acestea – internarea va fi doar de o zi, pentru evaluare – tratamentul antiviral, dacă este nevoie, urmând ca ulterior să fie susţinuţi de către medicul de familie până la încheierea celor 14 zile”, declară medicul.

Aceste centre de evaluare urmează fie amplasate fie în apropierea unor spitale de urgenţă, fie în ambulatoriile integrate în spitale.

Șefa DSP București afirmă că este sigur încă de acum că un centru de evaluare pentru pacienţii cu forme uşoare şi medii de COVID va fi organizat la Institutul Matei Balş din Capitală. Și la Institutul Marius Nasta, Spitalul Clinic Malaxa, Spitalul Clinic de Urgență Sf. Ioan, Spitalul Clinic Dr. Victor Babeș sau la Spitalul Județean Ilfov ar putea fi deschise astfel de centre.

„Am dorit astfel să degrevăm UPU-rile. Toate aceste decizii au venit dintr-o nevoie concretă astfel încât să fim mult mai prompţi şi la alte nevoi, nu numai de COVID, dar şi de COVID. (…) Pentru a preîntâmpina o creştere exponenţială a numărului de pozitivi care se pot adresa acestor servicii de urgenţă ni s-a părut oportun, bineînţeles că iniţiativa a venit de la nivelul Ministerului Sănătăţii, să creăm aceste centre de evaluare şi practic acei pacienţi care într-adevăr în urma analizelor de sânge, cât şi a celor paraclinice, se pretează să ajungă în spital vor ajunge pentru a fi internaţi în spital”, explică șefa DSP București.

„Deşi suntem cu o rată a incidenţei la nivel de Bucureşti destul de mică, asta nu înseamnă că nu ne pregătim pentru o eventuală creştere a numărului de infectări. Concret, am vorbit la nivel de spitale, şi-au reevaluat planurile de rezilienţă, adică practic capacitatea maximă pe care o pot atinge pentru pacienţii COVID”, mai spune Oana Nicolescu.

În acelaşi timp, din data de 1 ianuarie 2022, toate posturile de la call center-ul DSP situat pe Arena Naţională vor fi ocupate de rezidenţi. Aceştia se vor ocupa de realizarea anchetelor epidemiologice, dar şi de alocarea fiecărui caz de pacient pozitiv COVID-19 în parte. Rezidenții vor lucra în două schimburi, de la ora 8.00 până la 22.00, inclusiv sâmbăta şi duminica.

Oana Nicolescu spune că echipele mobile merg în continuare acasă la cei greu deplasabili pentru a-i vaccina şi că încă există multe solicitări în acest sens.

„Noi facem vaccinare la domiciliu în fiecare zi, astăzi au fost patru echipe mobile, noi realizăm aceste vaccinări la domiciliu persoanelor care sunt greu deplasabile, primim aceste informaţii fie pe e-mailul nostru fie prin direcţiile de asistenţă de la nivelul primăriilor de sector, să ştiţi că noi am dat curs absolut tuturor solicitărilor, mergem şi în căminele de bătrâni acolo unde suntem solicitaţi”, explică șefa Direcției de Sănătate Publică a Capitalei.

Oana Nicolescu mai atrage atenția că, indiferent de ce măsuri vor fi implementate de DSP București, fie că este vorba de deschiderea centrelor de evaluare pentru pacienţii cu forme uşoare şi medii de COVID, fie că numărul de paturi, simple sau de ATI, va fi suplimentat, „singura soluție” împotriva pandemiei o reprezintă, în continuare, vaccinarea.

Citeşte şi:

Comuna din Iași în care luminițele de Crăciun au costat peste 30.000 de euro. Primar: „Dacă aveam pe ce altceva să-i dau, o făceam. Dar avem de toate”

Mesajul Mariei, fata de 14 ani care are grijă de mama ei nevăzătoare, pentru cititorii Libertatea: „Voi avea un Crăciun frumos datorită vouă”

Două discursuri despre presă și lumea în care trăim. De ce câinele trebuie să latre în continuare, chiar dacă trece caravana

PARTENERI - GSP.RO "Cum să te pozezi, mă, cu grătarul, bă băiatule?", spunea Dana Budeaunu. Florin Gardoș i-a dat o replică genială, incredibil ce a făcut

Playtech.ro BOMBĂ! Sechestru pe locuința și bunurile Dianei Șoșoacă. Prin ce trece senatoarea

Observatornews.ro Băiețel de 6 ani, spulberat pe o stradă din Sângeorz-Băi. Accidentul mortal a fost filmat de o cameră de supraveghere

HOROSCOP Horoscop 24 decembrie 2021. Vărsătorilor le este greu să funcționeze într-un cadru greu de anticipat, cu multă nesiguranță

Știrileprotv.ro Tragedia trăită de tanti Sofica (76 de ani), la două luni după ce s-a căsătorit cu un bărbat mai tânăr cu 30 de ani

Telekomsport ”O va părăsi imediat pe CFR Cluj”. Agentul lui Dan Petrescu, declaraţie de ultimă oră în presa din Rusia

PUBLICITATE Amestecă o linguriță de IMAGINATION cu ingredientele preferate și bucură-te de rezultat