Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza specială pentru intervalul 4 septembrie, ora 12.00 – 5 septembrie, ora 21.00, pentru zona municipiului București.

Prognoza meteorologică pentru intervalul 4.09.2025, ora 12.00 – 4.09.2025, ora 21.00

Vremea va fi călduroasă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 34…35 de grade.

Prognoza meteorologică pentru intervalul 5.09.2025, ora 12:00 – 5.09.2025, ora 21.00

Vremea se va menține călduroasă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 32…33 de grade.

În intervalul 4 septembrie, ora 12 – 4 septembrie, ora 21.00, municipiul București se va afla sub incidența unui mesaj de alertă general cod galben privind val de căldură, temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic.

În intervalul 5 septembrie, ora 12 – 5 septembrie, ora 21.00, municipiul București nu se va afla sub incidența unui mesaj de alertă general, a informat ANM.

Vremea din luna septembrie va fi mai caldă în România, iar temperaturile care se vor înregistra vor fi mai ridicate față de cele specifice perioadei. Meteorologii ANM au emis prognoza pentru următoarele patru săptămâni.



