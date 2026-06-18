Cât costă un an de vechime în muncă?

Suma pe care un cetățean trebuie să o plătească pentru a-și acoperi perioadele în care nu a cotizat se calculează direct în funcție de salariul minim brut pe țară aflat în vigoare la data semnării contractului cu Casa de Pensii. Deoarece cota de contribuție de asigurări sociale (CAS) este fixată la 25%, fiecare lună cumpărată înseamnă, de fapt, un sfert din valoarea acelui salariu minim brut. Începând cu 1 iulie 2026, valoarea salariului minim brut va fi de 4.325 de lei.

Pentru a obține un an întreg de vechime, această contribuție lunară se multiplică cu 12. Drept urmare, un an de vechime va costa, în iulie 2026, 12.975 de lei. Deși legea permite ca plata să fie făcută fie integral, într-o singură tranșă, fie eșalonat, este obligatoriu ca întreaga sumă stipulată în contract să fie achitată până la termenele-limită stabilite de legislația actuală. Orice întârziere sau plată parțială poate anula validarea perioadei dorite.

Cine poate face această investiție? Regulile stricte ale jocului

Mecanismul nu este un cec în alb și vine cu o serie de limitări clare. Pentru a fi eligibil, trebuie să îndeplinești cumulativ criteriile stabilite de cadrul legal:

Statutul solicitantului: Facilitatea se adresează exclusiv persoanelor care nu au calitatea de pensionari la momentul semnării documentelor.

Facilitatea se adresează exclusiv persoanelor care nu au calitatea de pensionari la momentul semnării documentelor. Natura perioadelor recuperate: Se pot acoperi doar intervale din trecut în care nu s-a realizat stagiu de cotizare în sistemul public sau în sisteme neintegrate (cum este cel al avocaților).

Se pot acoperi doar intervale din trecut în care nu s-a realizat stagiu de cotizare în sistemul public sau în sisteme neintegrate (cum este cel al avocaților). Plafonul de timp: Intervalul maxim care poate fi recuperat retroactiv este limitat prin lege la cel mult 5 ani (adică 60 de luni).

Intervalul maxim care poate fi recuperat retroactiv este limitat prin lege la cel mult 5 ani (adică 60 de luni). Tipul de pensie vizat: Vechimea cumpărată poate fi folosită doar pentru deschiderea dreptului la pensie pentru limită de vârstă, nefiind valabilă pentru pensia anticipată.

Calcule pentru românii care vor să cumpere vechime în muncă pentru pensie

Această opțiune devine o decizie excelentă atunci când reprezintă singura modalitate prin care o persoană poate atinge stagiul minim de cotizare de 15 ani. Fără acest prag minim, sistemul public nu îți recunoaște dreptul la o pensie de stat, lăsându-te doar cu opțiunea unor ajutoare sociale mult mai mici.

O persoană care a muncit legal 14 ani și două luni și se apropie de vârsta de pensionare pierde complet dreptul la pensie, dacă nu cumpără cele 10 luni lipsă. În acest caz, suma investită pentru completarea stagiului va fi recuperată rapid, chiar din primii ani de încasare a pensiei, deoarece banii plătiți „deblochează” un venit lunar garantat pe viață. De asemenea, decizia este rentabilă pe termen lung și pentru cei care vor să treacă de la stagiul minim spre cel complet (de 35 de ani) pentru a-și crește valoarea punctajului mediu anual, cu condiția ca speranța de viață activă după pensionare să fie mare.

Dacă ai depășit deja stagiul minim de cotizare de 15 ani, adaosul de luni cumpărate s-ar putea să modifice atât de puțin cuantumul final al pensiei, încât investiția devine o capcană financiară. Exemplul vine în cazul unui cetățean care are deja 20 de ani de muncă și decide să cumpere încă doi ani de vechime, plătind o sumă considerabilă, de ordinul zecilor de mii de lei. La calculul final, acești doi ani adăugați vor aduce o creștere minoră a pensiei lunare, de doar câteva zeci de lei în plus pe lună. Pentru a recupera gaura din bugetul personal făcută prin această plată, pensionarul ar trebui să trăiască și să încaseze acea pensie timp de 30 sau 40 de ani, ceea ce din punct de vedere statistic este greu de realizat. În astfel de situații, specialiștii recomandă mai degrabă orientarea fondurilor către alte instrumente de economisire.

Pașii de urmat dacă vrei să cumperi vechime în muncă

Dacă ai analizat propriul istoric și ai realizat că achiziția îți aduce un avantaj real, procedura administrativă pentru a cumpăra vechime în muncă presupune parcurgerea câtorva etape simple:

Verificarea istoricului: Solicită un extras de stagiu de cotizare de la Casa Teritorială de Pensii sau online, prin portalul CNPP, pentru a identifica perioadele neacoperite.

Solicită un extras de stagiu de cotizare de la Casa Teritorială de Pensii sau online, prin portalul CNPP, pentru a identifica perioadele neacoperite. Depunerea documentelor: Prezintă-te la Casa de Pensii de care aparții cu actul de identitate în original și copie pentru completarea dosarului.

Prezintă-te la Casa de Pensii de care aparții cu actul de identitate în original și copie pentru completarea dosarului. Semnarea contractului: Încheie contractul de asigurare socială în care vor fi specificate clar perioadele de cotizare retroactivă și valoarea totală datorată.

Încheie contractul de asigurare socială în care vor fi specificate clar perioadele de cotizare retroactivă și valoarea totală datorată. Achitarea sumelor: Efectuează plățile în contul indicat de instituție, cu respectarea strictă a termenelor asumate, pentru a evita anularea contractului.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE