Controversatul om de afaceri Omar Hayssam, implicat în răpirea jurnaliștilor români în Irak, în 2005, a ieșit din Penitenciarul Jilava vineri după-amiază, unde executa o pedeapsă de 24 de ani și 4 luni. Sirianul a fost eliberat condiționat din închisoare, după ce instanța i-a admis definitiv contestația. Decizia este definitivă.

Hayssam a ieșit pe poarta închisorii într-o ambulanță, din cauza problemelor de sănătate. În ultima perioadă, acesta s-a deplasat într-un scaun cu rotile.

Omul de afaceri sirian, condamnat la 24 de ani și 4 luni de închisoare în dosarele legate de terorism și infracțiuni economice, a fost eliberat din penitenciar. Decizia a fost pronunțată vineri, 11 septembrie 2026, de instanță și este definitivă.

Omar Hayssam contestase decizia anterioară a Judecătoriei Sectorului 4 București, din luna iulie 2026, prin care îi fusese respinsă cererea de ieșire din penitenciar.

Vineri, magistrații au admis contestația depusă de condamnat, au desființat sentința dată în vară de prima instanță și, în rejudecare, au dispus liberarea condiționată a acestuia.

Instanța a dispus punerea de îndată în libertate a lui Omar Hayssam din executarea pedepsei de 24 de ani și 4 luni de închisoare, cu condiția ca acesta să nu fie reținut sau arestat preventiv într-o altă cauză penală.

Totodată, judecătorii i-au atras atenția fostului om de afaceri asupra dispozițiilor din Codul Penal referitoare la efectele liberării condiționate și respectarea restului de pedeapsă neexecutat.

Numele lui Omar Hayssam a rămas marcat în istoria recentă a României prin implicarea directă în răpirea celor trei jurnaliști români în Irak, în primăvara anului 2005. La scurt timp după izbucnirea scandalului, sirianul a reușit să fugă din țară în mod controversat, fapt ce a dus la demisia șefilor serviciilor secrete de la acea vreme.

Ulterior, el a fost adus în România în iulie 2013 pentru a-și executa pedepsele stabilite de justiție. De-a lungul anilor, instanțele românești l-au găsit vinovat în mai multe dosare:

Dosarul răpirii jurnaliștilor: o pedeapsă de 20 de ani de închisoare pentru acte de terorism.

Dosarul Foresta Nehoiu: o condamnare la 16 ani de închisoare pentru infracțiuni economice și înșelăciune.