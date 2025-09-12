Cererea unui bolnav de cancer, suspendată în instanță din cauza protestului magistraților

Instanța a suspendat joi, 11 septembrie, un dosar prin care un bolnav de cancer cerea, printr-o ordonanţă preşedinţială, asigurarea tratamentului, potrivit Digi24.

Avocatul pacientului a semnalat pentru sursa citată că s-a prezentat la Curtea de Apel București și a constatat că dosarul nu a fost inclus pe lista cauzelor care se judecau joi.

Este vorba de un dosar având ca obiect ordonanța președințială pentru „asigurarea, către reclamant, pe bază de prescripție medicală, în regim de compensare 100%, a medicamentului Durvalumab, până la soluționarea definitivă a dosarului de fond”.



Pacientul suferă de cancer biliar și are nevoie de acest tratament, însă medicamentul nu este compensat pentru acest tip de cancer. Avocatul a menționat că, de la arhiva instanței, i s-a precizat că judecata în acest dosar a fost suspendată în baza protestului magistraților, desfășurat pe fondul nemulțumirilor legate de reforma pensiilor speciale.

„Solutia pe scurt: În baza Hotărârii nr. 2/26.08.2025, a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Curţii de Apel Bucureşti, dispune suspendarea soluţionării prezentei cauze”, se arată în minuta de pe portalul instanțelor.

CSM spune că judecătorii nu pot suplini „obligaţia statului de a garanta accesul pacienţilor la tratamente vitale”

În urma acestei situații, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a transmis, joi seară, într-un comunicat de presă, că „responsabilitatea reală pentru garantarea accesului la medicamente şi tratamente oncologice revine statului român prin autorităţile competente”.

„Judecătorii, prin atribuţiile lor, nu pot suplini obligaţia statului de a garanta accesul pacienţilor la tratamente vitale”, a arătat Secţia pentru judecători a CSM.

CSM a mai afimat că protejarea vieții și a sănătății pacienților nu trebuie transformată într-o dispută juridică plasată exclusiv în sarcina instanțelor judecătorești, „care ajung de fapt să fie ultima soluție la care cetățenii aflați în astfel de situații grave pot apela”.

„Cazuri dramatice, precum cel semnalat în mass media, arată cu claritate necesitatea adoptării unor politici publice coerente, previzibile și a unui mecanism de decontare care să prevină umilirea pacienților și să le garanteze dreptul la viață și la sănătate. Astfel, Consiliul reiterează că responsabilitatea reală pentru garantarea accesului la medicamente și tratamente oncologice revine statului român prin autoritățile competente”, a transmis CSM.

Ministrul Justiției roagă magistrații să acționeze cu înțelepciune și responsabilitate

Radu Marinescu, ministrul Justiţiei, a reacţionat și el vineri, 12 septembrie, după ce Curtea de Apel Bucureşti a suspendat judecarea unui dosar în care un pacient bolnav de cancer solicita asigurarea tratamentului.

El apreciază că protestul din justiţie nu poate „anihila responsabilitatea de a soluţiona cauze urgente”.

„Jurământul de a apăra drepturile şi libertăţile oamenilor impune, în realizarea justiţiei, să existe celeritate, mai ales atunci când justiţiabilul duce o luptă contratimp pentru viaţa”, a transmis Radu Marinescu, potrivit News.ro.

El a adăugat că „protestul din justiţie nu poate anihila responsabilitatea de a soluţiona cauze urgente şi trebuie să evite excese care să îi afecteze pe români”.

„Rog, aşadar, justiţia să acţioneze cu echilibru, înţelepciune şi responsabilitate şi să evităm orice situaţie care să adâncească neîncrederea şi nemulţumirea publicului”, a mai transmis ministrul.

