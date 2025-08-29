Măsuri de protest în instanțe

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat că în perioada 26-27 august 2025, adunările generale ale judecătorilor din diverse instanțe au decis să adopte măsuri similare cu cele stabilite de cele 16 curți de apel. Principalele solicitări includ retragerea urgentă a proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu și încetarea campaniei împotriva autorității judecătorești.

Deși deciziile variază de la o instanță la alta, scopul măsurilor rămâne același. CSM precizează că „Pentru a trage un semnal de alarmă cu privire la riscul major de destabilizare a sistemului judiciar generat de demersul normativ menţionat, s-a hotărât ca în perioada următoare activitatea instanţelor să se desfăşoare potrivit celor stabilite prin hotărârile adunărilor generale”.

Tribunalul Vâlcea, printre primii protestatari

Judecătorii Tribunalului Vâlcea au fost printre primii care s-au alăturat protestelor. Începând cu 27 august, aceștia au decis să suspende soluționarea majorității cauzelor, cu excepția celor urgente sau care implică drepturi și libertăți fundamentale.

Tribunalul Vâlcea a anunțat că „Judecătorii îşi vor îndeplini atribuţiile administrative, cele privind motivarea hotărârilor, efectuarea procedurilor de verificare şi regularizare a cererilor, studiul individual şi formarea profesională continuă, precum şi alte atribuţii legale şi regulamentare”.

Recomandări Bărbat condamnat la doar 2 ani cu suspendare și 2.000 de euro daune morale, după ce a abuzat-o sexual pe minora pe care o avea în plasament. Motivarea instanței, ținută la secret

Tribunalul Mureș se alătură protestului

Și Tribunalul Mureș a decis să suspende activitatea începând cu 27 august, cu excepția unor categorii specifice de cazuri. Acestea includ dosare legate de minori, ordine de protecție, internări medicale nevoluntare și anumite aspecte ale secțiilor civilă, de contencios administrativ și penală.

Tribunalul Brașov, o voce diferită

În contrast cu majoritatea instanțelor, Tribunalul Brașov a ales să nu se alăture protestului, cel puțin pentru moment. Adunarea Generală a Judecătorilor din această instanță și-a exprimat dezacordul față de proiectul guvernamental, dar a decis să continue activitatea fără a adopta măsuri de protest.

Potrivit comunicatului Tribunalului Brașov, „Cu privire la măsurile necesare în vederea protejării statutului magistraţilor şi a independenţei justiţiei, cu majoritate (16 voturi împotriva şi 12 voturi pentru) judecătorii ai hotărât continuarea activităţii fără adoptarea unor forme de protest, la acest moment, cu o analiză ulterioară a unor eventuale forme de protest, în funcţie de evoluţia procesului legislativ”.

Impactul asupra sistemului judiciar

Aceste proteste generalizate riscă să afecteze semnificativ funcționarea sistemului judiciar din România. Multe instanțe vor opera la capacitate redusă, concentrându-se doar pe cazurile urgente sau cele care implică drepturi fundamentale.

Recomandări Ce presupune taxarea inversă la legume și fructe. Experții sunt sceptici: „Evazioniștii nu fac facturi de niciun fel”

În timp ce protestele se intensifică, Guvernul nu a oferit încă o reacție oficială la aceste acțiuni. Rămâne de văzut dacă autoritățile vor retrage proiectul de lege sau vor căuta o soluție de compromis cu magistrații.

Mai mulți judecători și procurori din țară au anunțat marți, 26 august, că își suspendă activitatea pe durată nedeterminată.

Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri, 27 august, la Antena 3, că preşedintele Nicuşor Dan a cerut în discuția privată avută ziua precedentă la Guvern, când a venit la ședința coaliției, o perioadă de tranziție pentru aplicarea noilor reglementări în privința pensiilor speciale ale magistraților.

Actualul proiect prevede că vârsta de pensionare va crește la 65 de ani, iar pensia unui magistrat va fi de cel mult 70 la sută din ultimul salariu net, nu 80 la sută din brut, așa cum este acum. Modificările se vor regăsi în pachetul doi de măsuri fiscale, care va fi asumat de Executiv în Parlament peste câteva zile.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE