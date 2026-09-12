Kathy Trant și-a pierdut soțul în tragedia de la 11 septembrie 2001, când un avion al teroriștilor a lovit Turnul de Nord al World Trade Center, unde Dan lucra la etajul 104. Ulterior, văduva a fost acuzată că a risipit milioane de dolari din despăgubiri pe operații estetice și pe cumpărături, relatează Onet.

Kathy Trant, una dintre miile de femei rămase văduve în urma atacurilor din 11 septembrie 2001, a pierdut totul în dimineața tragică în care soțul său, Dan Trant, a murit în Turnurile Gemene.

Dan lucra la etajul 104 al turnului nordic al World Trade Center, exact deasupra locului de impact al avionului deturnat.

„Te iubesc. Fii puternică pentru copiii noștri”

Înainte ca turnul să se prăbușească la ora 10.28, Dan a reușit să-și sune soția pentru a-și lua rămas-bun, spunând: „Te iubesc. Fii puternică pentru copiii noștri”. Cuplul avea doi fii.

Kathy a apărut la televizor la opt zile după atacuri. Cu fiul ei în brațe, ea a spus: „Am răspuns la telefon. Am auzit vocea lui Dan. A spus că mă iubește. Flăcările i-au tăiat ruta de evacuare, abia respira. A promis că va face tot ce poate să iasă, dar, dacă nu poate, eu urma să am grijă de băieți. După aceea, șeful companiei ne-a spus că cei dragi sunt morți”.

După pierderea devastatoare, Kathy a primit o despăgubire de 5 milioane de dolari din partea guvernului american, dar povestea sa a devenit rapid controversată.

Sumele primite au fost cheltuite pe cumpărături extravagante, vacanțe exotice și intervenții estetice. Dezvăluirea cheltuielilor a provocat indignare în rândul americanilor, care nu au putut înțelege cum o văduvă a unui erou al tragediei din 11 septembrie ar putea să-și dedice viața unui stil de viață luxos.

300 de perechi de pantofi, rochii Dior, genți

Într-un interviu din 2005 cu Oprah Winfrey, Kathy a recunoscut că a devenit dependentă de cumpărături pentru a face față durerii pierderii soțului.

„Ieșeam din casă și mergeam la cumpărături ca să nu mă mai gândesc la alte lucruri”, a mărturisit ea, dezvăluind că avea în garderobă aproximativ 300 de perechi de pantofi și rochii scumpe. Avea o Christian Dior pentru care a plătit 4.000 de dolari. Și-a a ținut să-și prezinte colecția de genți echipei TV.

Oamenii care o consolaseră sincer după pierderea ei au fost șocați. Le-a fost greu să înțeleagă de ce văduva unei victime a atacurilor din 11 septembrie mergea în vacanțe exotice și își renova constant casa.

50.000 de dolari pentru operațiile estetice, inclusiv ale prietenelor

În timpul emisiuni, Oprah a confruntat-o direct: „Nu doar că ai cheltuit jumătate de milion pe pantofi și genți, dar ai plătit și 50.000 de dolari pentru operațiile estetice ale prietenelor tale”. Kathy a răspuns: „Am pierdut controlul. După moartea soțului meu, am luat medicamente puternice. M-am simțit ca și cum viața mea s-a destrămat”.

Ea plătise chiar și pentru operații estetice pentru prietene, inclusiv reducții mamare, liftinguri faciale și injecții cu botox!

Se săturase să citească e-mailuri și să răspundă la telefon, așa că atunci când era frustrată, mergea la cumpărături.

Am crezut că banii de cheltuit vor umple golul. Până când mi-am dat seama că nimic nu o va face - Kathy.

Kathy a subliniat, totuși, că a economisit o parte din banii primiți pentru viitorul copiilor săi.

„Doar cumpărăturile îmi aduceau o fericire temporară”

Într-un alt interviu, pentru ABC News, ea a explicat: „Doar cumpărăturile îmi aduceau o fericire temporară”.

În 2014, la 13 ani de la atacurile din 11 septembrie, Kathy a publicat o carte intitulată „Overcoming Loss and Embracing Hope: A 9/11 Widows Story” (Depășirea pierderii și îmbrățișarea speranței: Povestea unei văduve din 11 septembrie).

În paginile cărții, ea a mărturisit: „În dimineața zilei de 11 septembrie 2001, eram o femeie fericită, cu un soț și trei copii minunați (n.r. - avea o fiică dintr-o relație anterioară). Viața era frumoasă. Într-o secundă, lumea mea s-a spulberat în o mie de bucăți când cele două turnuri s-au prăbușit. Soțul meu a murit și, odată cu el, viața noastră s-a sfârșit. Astăzi, mă consider o supraviețuitoare”.