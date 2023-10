Pe 11 octombrie, președintele CJ Brașov, Todorică Șerban, declara, citat de MyTex, că „ROMATSA a agreat deja propunerea, pentru ca programul să fie extins. Sperăm că la sfârşitul anului viitor vom putea ajunge la un program de 24 de ore din 24, 7 zile din 7”. În acest moment, aeroportul funcționează de la ora 7.00 la ora 19.00. ROMATSA asigură serviciile de navigație aeriană prin intermediul turnului virtual, pentru care au fost desemnați 5 controlori de trafic, la filiala sa – Centrul de Dirijare a Zborurilor DSNAR Arad.

Dan Air nu vrea să mai aștepte extinderea orarului de funcționare și ia în calcul să-și mute zborurile pe aeroportul din Bacău.

Dan Air anunța, încă din vara acestui an că ar putea suspenda zborurile de pe aeroportul din Brașov, după repetatele incidente care au dus la întârzieri și aterizări pe alte aeroporturi.

În iunie, o aeronavă Airbus A320 a Dan Air de la Brașov spre Londra a fost blocată la sol, după ce un stol de păsări a intrat în motorul aeronavei.

Compania și-a cerut scuze pentru întârzierea de 6 ore și a explicat că pe noul aeroport din Brașov nu există nicio organizație de întreținere, iar sosirea echipelor de intervenție este îngreunată de traficul de pe Valea Prahovei.

Recomandări INTERVIU EXCLUSIV. Ce spune nepotul femeii eliberate de Hamas care le-a strâns mâna răpitorilor. „Un gest de pace care îi face de ruşine pe ucigași”

Aeroportul din Brașov, o investiție de 140 de milioane de euro, a fost inaugurat în acest an.

Compania organizează o conferință de presă miercuri, 1 noiembrie, când va anunța mai multe detalii privind decizia de a opri operațiunile de la Brașov și planurile de extindere și operare exclusivă pe aeroportul din Bacău.

Compania Dan Air, înființată inițial ca Just Us Air și redenumită în 2021, a operat zboruri charter și zboruri wet lease cu propriile aeronave pentru diverse alte companii aeriene și a început operațiuni regulate de zboruri pentru pasageri sub propria marcă.

Dan Air zboară de pe Otopeni către Barcelona, Beirut, Berlin, Bruxelles, Budapesta, Londra-Gatwick, Milano-Linate, München, Nürnberg, Roma-Fiumicino și Tel Aviv.

De la Brașov are curse către Barcelona, Bruxelles, Budapesta, Londra-Gatwick, Milano-Linate, München și Nürnberg.

Foto: Facebook DAN AIR