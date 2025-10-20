Mesajul transmis de Dan Negru

„Rahova – locul nenorocirii de ieri – împreună cu Ferentari – e printre cele mai sărace cartiere din țară. Și totuși, Bucureștiul e cel mai bogat oraș din țară. Ați auzit de „raportul decilă”? El arată cât de mare e diferența dintre cei mai bogați și cei mai săraci dintr-o populație.

Imaginează-ți că iei toți oamenii dintr-o țară și îi așezi în ordine crescătoare după venituri, de la cel mai sărac la cel mai bogat. „Decilă” vine din latinul “decem”, adică 10 – și se referă la diferența dintre cei mai bogați 10% și cei mai săraci 10%.

Suntem praf! Diferența e uriașă. Statisticile arată că România e țara cu cea mai mare inegalitate între bogați și săraci din Uniunea Europeană. Cei mai bogați 10% dintre români câștigă de peste opt ori mai mult decât cei mai săraci 10%”, a scris Dan Negru pe pagina sa de Facebook.

Contrastul dintre Rahova și Primăverii

Totodată, Dan Negru a punctat și un contrast, susținând faptul că în Rahova sunt oameni care trăiesc o lună cu cât costă un prânz de afaceri în Primăverii.

„În Rahova sunt oameni care trăiesc o lună întreagă cu cât costă un prânz de afaceri în Primăverii. În Europa, clasa de mijloc e considerată cea care câștigă între 75% și 200% din venitul mediu al țării. La noi, ăștia-s cel mult 20% din populație. Puțini …”, a scris Dan Negru.

De asemenea, acesta a atras atenția și despre conducerea țării.

„Vă mai spun una despre extreme. Președintele de dinainte a fost profesor, iar cel de acum a fost olimpic la matematică. Amândoi conducând țara cu cei mai mulți copii care nu merg la școală din Uniunea Europeană.

16% dintre copiii din mediul rural, cu vârste între 7 și 10 ani, nu merg la școală — dar noi avem președinte olimpic, după ce am avut un președinte profesor. Na belea…”, a declarat Dan Negru.

Amintim că o explozie puternică a zguduit, vineri dimineață, un bloc din cartierul Rahova, sectorul 5 al Capitalei. Deflagrația, produsă la etajele 5 și 6 ale unei clădiri cu opt niveluri, a provocat prăbușirea unei mari părți din peretele exterior și a declanșat intervenția în forță a pompierilor, care au activat planul roșu.



