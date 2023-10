„Subsemnatul Dan Vîlceanu, deputat PNL, ales în circumscripţia electorală numărul 20, judeţul Gorj, vă comunic faptul că, atât eu, cât şi domnul deputat Gheorghe Pecingină, deputat PNL ales în aceeaşi circumscripţie electorală, suntem în continuare membri şi deputaţi ai Partidului Naţional Liberal, având în vedere regulamentul Camerei Deputaţilor, articolul 14”, se arată în sesizarea semnată de Vîlceanu.

„Aşa cum reiese din Regulamentul Camerei Deputaţilor, singurele posibilităţi de părăsire a grupului parlamentar al unui partid politic sunt: părăsirea grupului de către un deputat sau excluderea/demisia din partid ori în această speţă, nici eu şi nici domnul deputat Gheorghe Pecingină nu am demisionar din grup, nu am demisionat şi nici nu am fost excluşi din Partidul Național Liberal”, a adăugat el.

Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor a transmis sesizarea la Comisia pentru Regulament.

Precizările lui Vîlceanu au venit după ce Gabriel Andronache, liderul grupului PNL din Camera Deputaților, a transmis pe 10 octombrie o scrisoare oficială președintelui interimar al Camerei, Alfred Simonis, în care afirma că Vîlceanu și Pecingină nu mai sunt membri ai Grupului Parlamentar al PNL din 10 octombrie, „urmare a votului deputaților PNL” și că, din acel moment, Vîlceanu și Pecingină sunt deputați neafiliați.

Pe 3 iulie, Biroul Executiv al PNL a votat pentru excluderea lui Dan Vîlceanu. Nu au fost explicații oficiale, dar motivul neoficial a fost acela că fostul ministru de finanțe a fost critic la adresa conducerii partidului și a deciziilor luate, după ce nu a mai fost secretar general al liberalilor.

Pe 9 octombrie, Biroul Executiv a decis să demareze procedura de excludere din PNL și a deputatului Gheorghe Pecingină, care a semnat alături de Dan Vîlceanu sesizarea la CCR pe tema măsurilor fiscal-bugetare, au declarat surse din partidul condus de Ciucă pentru Libertatea. Potrivit procedurii, propunerea de excludere va merge către Consiliul Național al PNL, for care are dreptul, potrivit statutului, să îl excludă pe Pecingină din partid.