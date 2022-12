Daniel Morar: „Eu am încercat să-i ţin cât mai departe de anchete pe cei din servicii, iar Laura Codruţa Kövesi a semnat acele protocoale”

În ultima zi a târgului de carte Gaudeamus, standul editurii Humanitas l-a avut în centru pe fostul judecător al CCR Daniel Morar, care şi-a lansat volumul de memorii în paginile căruia descrie mai multe „secvenţe de realitate care nu erau accesibile publicului larg”, după cum a spus chiar autorul.

Morar nu a luat întrebări de la presă și public

„Nu este o carte de dezvăluiri, este o istorie subiectivă”, a spus Daniel Morar în faţa publicului numeros format din foşti magistraţi, jurnalişti şi cititori curioşi. Acesta nu a luat întrebări din partea participanţilor, însă a oferit autografe celor interesaţi. Nu au fost poiticieni marcanți prezenți, iar din magistrați a fost vizibilă Mona Pivniceru,

Daniel Morar a vorbit despre mai multe episoade din cariera sa, care au stârnit controverse în spaţiul public, şi despre relaţia cu fostul şef al DNA şi fost procuror-general al României, Laura Codruţa Kovesi, nume care apare adesea, dintr-un unghi critic, în volumul său de memorii.

„Nu sunt critic cu ea, eu nu o critic pe Laura Codruţa Kovesi”, i-a spus Daniel Morar jurnalistului Marian Voicu, moderatorul discuţiei organizate de editura Humanitas la târgul de carte. „Eu am criticat atitudinea unui procuror-şef al DNA de după mine. Am libertatea să fac acest lucru, am spus părţile bune al Codruţei Koveşi, a început foarte bine la DNA, a avut anchete mari, care s-a dovedit că s-au finalizat cu condamnări, dar a avut această parte pe care eu n-o puteam accepta: că altcineva, în afară de procurori şi de judecători, să facă justiţie”, a spus Daniel Morar.

Daniel Morar, la târgul de carte Gaudeamus

A respectat sau nu protocolul cu SRI?

„Era o atitudine total opusă atitudinii mele. Eu încercam să-i ţin cât mai departe de anchete pe cei din serviciile de informaţii, procurorul general al României a semnat aceste protocoale”, a spus fostul şef al DNA şi judecător al Curţii Constituţionale.

În parte, am respectat acel protocol, ceea ce însemna anumite informări între noi şi serviciile de informaţii. În mare parte, în ceea ce înseamnă anchetele penale, nu le-am respectat. Daniel Morar, fost judecător al CCR:

Editura i-a spus că-și face statuie ”și critic pe toată lumea”

„Prima obiecţie pe care am primit-o din partea celor de la editură a fost că eu îmi fac statuie şi critic pe toată lumea. Am mai şters pe alocuri din ce-am scris, însă, până la urmă, este o istorie subiectivă. Nu am jignit în această carte, nu am vrut să supăr pe nimeni, dar nici să bucur pe nimeni. Este ceea ce am perceput eu în toţi aceşti ani.”, a spus Daniel Morar.

Despre „Dosarul Caltaboşul”: „Nu a fost un act deontologic, nu mă mândresc cu asta”

Un alt episod descris de magistrat în volumul său este decizia de a transmite către presă informaţii din dosarul Caltaboşul, în urma căruia foştii miniştri Decebal Traian Remeş şi Avram Mureşan au fost condamnaţi la închisoare cu executare.

„Era o perioada destul de grea. Trecuseră câţiva ani buni de când am preluat mandatul şi eram criticaţi încontinuu spunându-ni-se că, da, există acum dosare mari de corupţie, pe care noi le-am trimis în instanţă, dar nu se vede absolut nimic. Adică judecătorii nu ne dau dreptate. Şi de aici până la a spune că suntem ineficienţi nu era decât un pas”, a povestit magistratul contextul în care a ales să transmită către jurnalişti informaţii din dosar.

Aveam nevoie, pentru opinia publică, să demonstrăm că există corupţie în România. Nu a fost un act deontologic (n.r. să strecoare informațiile), nu mă mândresc cu asta, dar îl consider şi acum un act necesar. Important este că instanţa ne-a dat dreptate şi că acei oameni au fost condamnaţi. Daniel Morar la lansarea volumului său:

„Această cascadă de majorări salariale în sistemul judiciar trebuie să înceteze”

Întrebat de jurnalistul Marian Voicu cum îşi explică faptul că magistraţii români par să rămână cu o imagine şifonată după lectura volumului său, Daniel Morar a spus că cel mai important reproş pe care-l are de făcut foştilor săi colegi este legat de activismul acestora, în special cu privire la propriile salarii.

„Timp de 10 ani, am stat în magistratură cu salarii mai mici decât ale unui sergent-major de poliţie. Şi nu m-am gândit, în 1990, când am decis să mă fac procuror, că am salariul mai mic decât al unui poliţist. Salariile erau mai mici decât ale gradelor inferioare din poliţie. Nu ne-am gândit niciodată în acei ani că ne-am putea majora salariile prin decizii. Ulterior au venit alte generaţii care s-au gândit la asta, iar în acest moment, vă spun sincer, ar fi bine să audă, să auzim toţi: această cascadă de majorări salariale în sistemul judiciar, pe care şi le fac jucătorii înşişi, ar trebui să înceteze”, a spus Daniel Morar.

Fostul magistrat susţine că există mii de procese în care magistraţii îşi cer drepturile băneşti. Această luptă a foştilor săi colegi pentru salarii mai mari este unul dintre argumentele pentru care a criticat magistratura în carte.

”Magistrații-activiști”

„Am încercat la Curtea Constituţională să mai cenzurăm din ele. Am încercat la CCR să le explicăm judecătorilor că nu se pot suspenda din magistratură atunci când vor ei şi apoi să vină, inocenţi şi curaţi, înapoi în magistratură. Am încercat să le explicăm că nu pot să activeze în diverse organizaţii şi, în acelaşi timp, să fie judecători şi procurori, pentru că chiar Constituţia le spune că nu pot fi decât magistraţi şi profesori la facultate”, a adăugat Daniel Morar.

Despre magistrații-activiști, Daniel Morar face numeroase trimiteri în carte. El mărturisește în volum că inițial genul acesta de implicare i s-a părut benefică și lui, dar că în timp i-a realizat toxicitatea.

Apel căre magistrați: sunteți independenți, bine plătiți, faceți-vă treaba!

În finalul prezentării cărții, fostul magistrat şi-a exprimat credinţa că, astăzi, procurorii au toate instrumentele pentru a-şi face corect meseria, în condiţiile în care au autonomie, iar oamenii politici nu se implică în anchetele acestora.

„Lupta anticorupţie depinde de oamenii politici şi în măsura în care vrem noi, ca magistrați, să depindă. Evident că, fără ei, procurorii nu pot să facă mare lucru, pentru că pot distruge legile, pot distruge instituţii, pot numi oameni care nu sunt în stare să facă anticorupție sau, cel puţin, nu la nivelul ăsta. Dar, în condiţiile în care oamenii politici îţi dau libertate, de aici începe munca procurorului şi inteligenţa lui”

Aşa cum vedem, procurorii au legi, au mijloace logistice, au bani; prin urmare nimic nu justifică să nu facă dosare mari. Daniel Morar a încheiat:

