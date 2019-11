De Adrian Cochino,

”Singura problemă cu faptul că avem două secții de votare este că noi, cei din nord, nu ne mai vedem cu cei din sud”, glumește Emanuel Ciocu, un român stabilit în Tenerife în 2013, împreună cu soția și copilul lor.

Tocmai a votat la secția aflată undeva între San Cristobal de La Laguna și Santa Cruz de Tenerife, iar acum caută o sticlă de vin într-un magazin, în vreme ce povestește cum stă treaba cu votul.

”La europarlamentare, când era o singură secție, în sud, am votat, apoi am rămas peste noapte la un grătar, în casa unui prieten, cu mai mulți români și un slovac. Am sărbătorit cot la cot cu Miro”, își amintește Ciocu.

Oricum, cu două secții sau cu o singură secție, votul rămâne un moment plăcut pentru românii din insulă.

Secția de votare din nordul insulei Tenerife, între La Laguna și Santa Cruz FOTO: Emanuel Ciocu

”Lumea e relaxată, votul e excelent organizat, cei din secția de votare țin constant legătura cu ambasada, au cameră de luat vederi în secție”, spune Ciocu.

Totul e foarte bine organizat și e o atmosferă de sărbătoare aici. Unii români se îmbracă în costume populare. Îți dai seama, sunt oameni care nu s-au văzut de mult timp, așa că se întâlnesc la secția de votare Emanuel Ciocu, român stabilit în Tenerife

Dar nu doar localnicii vin la vot.

”Primii care au votat vineri au fost doi turiști din Cluj, prieteni de-ai mei, care au venit pentru a 19-a oară în Tenerife. Iar aici, în nord, votează și mulți marinari. Azi a venit un mecanic de navă care lucrează pe un vas de croazieră și care a ajuns din port cu bicicleta. Mai are un pic și iese la pensie, a spus că a votat pentru copiii lui”, povestește Ciocu.

Pentru o viață mai caldă, mai relaxată și mai normală

Emanuel Ciocu a fost ziarist la mai multe publicații din Cluj și București, este încă scriitor, sau scriitornic, cum spune el, fie și doar pe Twitter, și are un restaurant vegetarian micuț în La Laguna.

”Noi am ajuns aici în august 2013, pentru o viața mai relaxată, mai normală și mai caldă. Avem un mic bistro deschis doar la prânz, de luni până vineri, restul e pentru trăit, o mică grădină și o pisică”, spune Ciocu.

Vremea în Tenerife, ideală pentru plajă FOTO: Emanuel Ciocu

Da, se mai enervează încă, atunci când citește știrile neplăcute din țară, și le citește aproape zilnic, pentru că le și comentează.

Reacția de nervozitate față de perioada în care trăia în România e diferită. ”A scăzut în intensitate. Dar nu a dispărut. Avantajul meu e că nu mă uit încă din țară la televizor”, spune Ciocu.

11.000 de români în Canare. Cine sunt ei

Comunitatea Autonomă Insulele Canare e împărțită în 2 provincii, fiecare cu câte 4 insule: Santa Cruz de Tenerife cu insulele Tenerife, La Gomera, La Palma, El Hierro și Gran Canaria cu insulele Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote și Graciosa.

Există acum 4 secții de votare, în insulele capitale, câte una în nord, alta în sud.

În arhipelag trăiesc cam 11.000 de români, majoritatea în Gran Canaria și Tenerife.

”Cei mai mulți lucrează în turism, agricultura, servicii, dar mulți au afaceri proprii. Restaurante, dar și altele. În Puerto de la Cruz e o familie din Vrancea, în La Laguna suntem noi, în Santa Cruz doi tineri din Bistrița. Oameni simpli dar și profesori universitari, cum e o clientă care e profesor de fizică la Universitatea La Laguna (ULL)”, spune Ciocu.

Majoritatea celor care lucrează în Tenerife sunt în sud.

În sud există și parohie ortodoxă. Tot acolo există profesori de la Institutul Limbii Române care predau lecții copiilor născuți sau crescuți pe insulă, pentru a-i ajuta ca să nu uite limba părinților lor.

”În sud sunt si ceva magazine românești, care aduc mici și bere din țară”, mai spune Ciocu.

Numai bune pentru un grătar între români, cu ocazia alegerilor.

