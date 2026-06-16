Lumea se confruntă cu o criză de nisip, afectând plajele și zonele de coastă, din cauza exploatării intense a acestei resurse vitale. Chiar și țările cu vaste deșerturi, precum Arabia Saudită, sunt nevoite să importe nisip pentru construcții și producția de sticlă.

Nisipul deșertului nu este potrivit pentru construcții sau sticlă, deoarece granulele sale sunt prea netede și mici, iar compoziția chimică poate varia. În schimb, nisipul pentru beton provine, de obicei, din râuri sau sedimente glaciare, având particule mai ascuțite și stabile.

Cererea globală de nisip rămâne ridicată, iar reciclarea betonului și sticlei devine o soluție sustenabilă. Refolosirea materialelor reduce resursele necesare și emisiile de CO2, fiind o alternativă viabilă pentru protecția mediului.

În ciuda percepției generale, nisipul, deși omniprezent, nu este un material universal pentru construcții.

Nisipul din deșerturi, inclusiv cel din Sahara, este rar utilizat în producția de beton sau sticlă, din cauza caracteristicilor sale fizice și chimice.

Criza globală a nisipului de construcție

Problema deficitului de nisip de calitate pentru construcții devine tot mai acută la nivel global. În special, exploatarea intensă a resurselor din zonele de coastă și plaje afectează grav ecosistemele locale.

Unele țări, cum ar fi Arabia Saudită, sunt nevoite să importe nisip, deși dispun de vaste suprafețe de deșert.

De ce nu este util nisipul din deșert pentru beton?

Experții explică faptul că nu toate tipurile de nisip sunt potrivite pentru construcții. Nisipul din deșert, supus eroziunii vântului, are granulele prea mici și netede, ceea ce împiedică legătura optimă cu cimentul și apa.

Spre deosebire de acesta, nisipul aspru, cu margini tăioase, provenit din râuri, lacuri sau funduri marine, este preferat pentru fabricarea betonului datorită aderenței mai bune.

În lipsa acesteia, structura de beton devine fragilă și predispusă la deteriorare.

Nisipul și fabricarea sticlei

Deși sticla este produsă prin topirea nisipului, cel din deșert nu este potrivit nici pentru această utilizare.

Compusul chimic al nisipului din deșert conține adesea impurități precum fier, săruri sau calciu, care afectează calitatea sticlei și complică procesul de fabricație,

Nisipul alb strălucitor de pe plajele din Florida este format din cuarț alb, adus din Munții Apalași și sfărâmat în bucăți minuscule de ocean. Plajele tropicale roșii sau negre sunt formate din roci vulcanice zdrobite. Plajele din Anglia sunt realizate din carbonat de calciu, același material pe care moluștele îl folosesc pentru a-și face cochiliile și care este uneori vândut copiilor sub numele de cretă.

Soluția: reciclarea materialelor

Specialiștii consideră că reciclarea materialelor de construcție, cum ar fi betonul și sticla, reprezintă o soluție mai eficientă decât extragerea resurselor naturale.

Betonul reciclat poate fi reutilizat ca bază pentru noi construcții, iar sticla poate fi aproape complet reciclată.

Această abordare nu doar că reduce costurile, dar are și un impact pozitiv asupra mediului, reducând distrugerea ecosistemelor naturale.

Pe de altă parte, recent, Japonia și Norvegia au anunțat că au reușit să transforme nisipul fin din deșert într-un nou material de construcție

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE