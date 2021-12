De ce nu mai vin în țară, de Sărbători, tinerii din diaspora: „E un horror logistic!” și „Nu vreau să fac COVID în România” 

Dacă o parte din diaspora românească își petrece sărbătorile departe de casă fiindcă munca nu le permite să se întoarcă în țară, pentru alții – mai tineri – să nu se întoarcă în România este o decizie asumată.

Un studiu realizat de Vola.ro, înainte de perioada sărbătorile de iarnă, arăta că 68% dintre românii din diaspora intenționau să revină acasă în perioada următoare. Mulți însă preferă să-și viziteze familia mai degrabă în prima lună din noul an, când atât stresul călătoriei în sine, cât și riscul infectării cu Covid sunt mai mici.

Irina, în Londra de 7 ani: „Nu mai am familie în România și nici prieteni”

Irina are 35 de ani și este asistentă-șefă în secția de neurochirurgie al unui spital din Londra. Jobul ei înseamnă 13 ore petrecute în sala de operații, unde se ocupă de tumori pe creier și traume majore pentru accidentele de coloană. România nu mai e reprezintă demult pentru ea „acasă”.

„Nu mai am de ce să vin. Mama se mută la mine în două luni și sunt extrem de ocupată. Eu nu mai am familie în România și nici prieteni, doar pe fostul meu soț, cu care mă văd foarte des, deoarece avem custodie comună asupra copilului nostru. Anul ăsta plec în vacanță în Spania, unde am familie”, povestește ea.

Vlad, în Zürich de 5 ani jumătate: „Mi se pare un horror logistic”

„Nu cred în trendul «venit acasă de sărbători», acasă e în Elveția, unde locuiesc. Dacă vrei să mergi în România să petreci timp cu familia și prietenii, mi se pare un horror logistic”, spune Vlad, un tânăr de 33 de ani care lucrează ca designer de produs în Zurich.

Motivele? Prețurile exagerat de scumpe ale biletelor de avion, cât și traficul specific acestei perioade.

„Ajungi să pierzi timp, nervi și, în cele din urmă, răbdarea. Dacă luăm și COVID-ul în ecuație, mai bine amâni cozonacul pentru ianuarie”, susține tânărul, care crede că prima lună din an este perfectă pentru a reveni în țară, când nu mai este așa de mult stres și lucrurile se reglează.

Adina, în Londra de aproape 2 ani: „Mi-e mai bine aici, în casa mea din East London”

Adina are 34 de ani și lucrează în publicitate, iar anul ăsta nu ajunge de Crăciun acasă, din două motive. Primul, spune ea, e COVID-ul versus sistemul de sănătate din România. Nu virusul în sine o neliniștește, pentru că poate fi luat ușor de oriunde, ci frica de a face o formă complicată și apoi de a ajunge în spitalele din România, fie ele publice sau private.

„Pe locul doi e un motiv personal, dar care, bănuiesc, nu e unic deloc: sărbătorile cu familia îmi produc mai multă anxietate decât entuziasm. Am ajuns la o vârstă la care nu mai vreau să mă găsesc în situații în care sunt provocată constat, unde e mai important să nu fie praf pe șifonier decât să fie pace și veselie. Mă lupt cu gândul că e o alegere egoistă, dar mi-e mai bine aici, la liniște, în casa mea din East London”, spune ea.

Smaranda, în California de peste 10 ani: „Ne ia 2 zile să ajungem și 3-4 zile să ne obișnuim cu fusul orar”

Smaranda, o tânără de 35 de ani care lucrează ca manager de operațiuni la Intel, spune că s-a integrat destul de bine în America: „Ne-am cumpărat o casă, ne-am făcut prieteni, iar soțul meu și-a adus părinții aici, care la rândul lor lucrează și și-au cumpărat o casă; mama mea nu vrea să se mute, dar vine în vizită câte șase luni.” În tot acest timp, povestește Smaranda, s-au format profesional și au început să adopte și obiceiurile de acolo, iar SUA a devenit a doua „casă” pentru ei.

„În mod cert pandemia a avut rolul ei, însă distanța și concediul de trei săptămâni pe an sunt alți factori care ne împiedică să venim mai des. Ne ia două zile să ajungem în România și încă trei-patru să ne obișnuim cu fusul orar. Avem un băiețel mic și am preferat să așteptăm trei-patru ani să mai crească, să poată reacționa bine schimbării de fus orar”, încheie ea.

Sergiu, în Bruxelles de 3 ani: „Va fi ca acasă și aici, de fapt”

Sergiu, un arhitect de 36 de ani, spune că va face Crăciunul în doi, alături de soția lui, așa cum s-au obișnuit în ultimii ani. „Va fi ca acasă și aici, de fapt. Decorăm casa și pregătim o masă specială, iar de Revelion, dacă nu vor fi restricții, așteptăm în vizită câțiva prieteni cu care nu ne-am mai văzut de dinainte de pandemie”, povestește el.

În România vor reveni în primăvară. „E o perioadă prea aglomerată și complicată, mai ales acum, pentru călătorit. Sunt mulțumit că am reușit în toamnă să-mi revăd familia și abia aștept să mă întorc”, explică tânărul.

Maria, în Franța de 2 ani: „Ne-am creat o comunitate frumoasă de prieteni români aici”

Maria, 34 de ani, și soțul ei Bogdan, 35 de ani, s-au mutat în Franța în urmă cu doi ani. Ea este specialist în comunicare, iar el este medic chirurg la un spital regional și au împreună două fetițe, dintre care una s-a născut acolo, pe timp de pandemie. Unul dintre motivele pentru care nu ajung anul acesta de Crăciun acasă este legat de contextul actual.

„Franța este țară roșie pe lista actualizată a României și nu vrem să fim un risc pentru familiile noastre de acasă sau pentru prieteni, deși suntem cu toții vaccinați. Fetele sunt încă mici și riscul de o răceala sau alt tip de problema e mare la aceasta vârsta (3 ani și un an și patru luni), iar noi nu mai suntem asigurați medical în România și riscăm să nu avem soluții la o eventuală criză de sănătate a lor”, explică Maria.

Un alt factor este legat de biletele scumpe de avion, motiv pentru care se gândesc să revină în extrasezon. „Ne-am creat o comunitate frumoasă de prieteni români aici, în jurul bisericii creștin ortodoxe din oraș și petrecem sărbătorile împreună”, adaugă ea.

Vladi, în Valencia de 5 ani: „Nu am fost niciodată acasă de Crăciun, de când am plecat în turul vieții”

Vladi este bucătar-chef în Valencia, unde locuiește alături de soția lui și de fiica lor. A părăsit România în urmă cu 11 ani și, deși a revenit în vizită de atunci, spune că nu a mai fost niciodată acasă de Crăciun, de când a plecat.

„Am lucrat mereu în hostelerie și oriunde m-am aflat, decembrie a însemnat o muncă full de muncă, cu echipe aproape complete și motivate pentru cea mai haos/profitabilă perioadă a anului”, spune el. Tânărul recunoaște că i-ar plăcea să revină și să dea zăpada din curte la bunici sau să se plimbe prin cartierul Vatra Luminoasă din București, în zilele de ninsoare.

„Anul ăsta, există mai multe motive pentru care nu venim. Tot cu munca în primul rând, dar măcar acum lucrez pentru mine, nu pentru alții. Nici bani nu prea avem și, peste toate, mama și bunicii nici nu vor să audă de vaccin și chiar nu văd cum aș putea să-mi văd zecile de oameni frumoși de care am chef și apoi să iau masa în familie și să fiu panicat și cu mască”, explică el.

Andreea, în Praga de 6 ani: „Anul acesta aleg din nou să petrec Crăciunul cu mica mea familie, aici, în Praga”

Motivul pentru care Andreea, doctor în științe politice, activistă și ilustratoare, alege să-și petreacă Crăciunul în Praga, are legătură cu pandemia.

Riscul de a călători, de a lua și de a da mai departe virusul este prea mare acum și nu-mi doresc să mi-l asum. Prefer să mă văd cu părinții vara, când cifrele sunt scăzute și riscul de infectare este mai mic. Proasta administrație a pandemiei în lunile reci de iarnă peste tot în Europa mă determină să aleg siguranța și să îmi amân dorul pentru încă un an.

Andreea spune că se încadrează în grupul celor care au respectat regulile de izolare în acești doi ani, iar ea și iubitul ei nu ies în oraș dacă nu pot sta în aer liber și poartă mască în orice magazin, mijloc de transport sau spațiu închis. „Este o decizie coerentă cu noi și încerc să mă bucur de Sărbători într-un număr restrâns de oameni dragi”, încheie tânăra în vârstă de 35 de ani.

Alex, în Olanda de aproape trei ani: „Pandemia m-a alienat”

Alex are 33 de ani și locuiește în Olanda de peste doi ani. Nu a venit acasă de Crăciun niciodată în acest timp. Este expert în marketing online și ajută business-uri mici să se dezvolte.

„Aleg să rămân aici de sărbători, oarecum și forțat de împrejurări și de contextul actual. Am petrecut o mare parte din vară în țări mai calde, în special în România. Pandemia m-a alienat, așa că, alături de soția mea, am întins coarda astă-vară și am bătătorit preșul de intrare al prietenilor și rudelor, dar și al localurilor din Capitală, plus drumurile către mare și munte.

Ne-am încărcat bateriile socio-emoționale în țară și ne-am descărcat banii aici. În plus, nu m-am vaccinat, din motive personale, și momentan sunt obligat la carantină la intrarea în țară”, explică tânărul.

Cristina, în Berna de 11 ani: „M-am gândit că ar fi frumos să mă viziteze părinții de Crăciun”

Pandemia este unul dintre motivele pentru care nici Cristina nu a vrut să revină în țară de Sărbătorile acestea. „Dacă aș merge acasă, părinții vor face preparate tradiționale, ceea ce ar însemna să meargă prin piață, magazine etc., iar eu aș prefera să evite aglomerația.” Tânăra de 35 de ani lucrează ca asistent în cercetare IT la EPFL (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne), iar în 2021 s-a gândit să-i cheme pe părinți în vizită.

„M-am gândit că ar fi frumos să mă viziteze părinții, noi să fim gazdele, deoarece putem petrecere timp împreună fără aglomerație și putem face, spre exemplu, plimbări pe munte”, adaugă Cristina.

Miruna, în Germania de 5 ani: „Prea multă mâncare, în special, prea multă carne”

Când s-au mutat în afara țării, Miruna și iubitul ei obișnuiau să vină în țară de sărbători, dar cu timpul au realizat că este foarte stresant și obositor pentru ei. „Motivele pentru care nu mergem sunt variate: biletele de avion sunt mai scumpe, Bucureștiul este mai agitat în perioada anterioară sărbătorilor și este un stres să te deplasezi, iar majoritatea prietenilor pleacă din oraș spre familii și nu ne putem vedea cu mulți dintre ei. Apoi, poate cel mai important motiv: prea multă mâncare, în special, prea multă carne”, spune programatoarea în vârstă de 35 de ani.

Soluția pe care cei doi au găsit-o a fost să-și viziteze familiile înainte sau după sărbători, tocmai pentru a salva energie și pentru a evita excesele alimentare.

Citeşte şi:

Irlandezul care s-a îmbătat și a intrat în Palatul Parlamentului, după ce a spart un geam, a fost eliberat

Portretele oamenilor din linia întâi, în aproape doi ani de pandemie. Cei care salvează, cei care schimbă, cei care educă, cei care împărtășesc

Un an de la debutul campaniei de vaccinare. Ținta anunțată pentru 1 august nu a fost atinsă nici acum

PARTENERI - GSP.RO Un străin, sosit în România. Reacția lui când a ajuns la Suceava: „N-am pomenit așa ceva în viața mea”

Playtech.ro ȘOC! Pe cine văd oamenii înainte de a muri, de fapt. Ei sunt cei care vestesc ultima suflare a celor dragi

Observatornews.ro „A căzut, Doamne, măicuţa mea”. Un bărbat din Periş care ameninţa că se sinucide a murit, după ce a căzut de pe antena pe care urcase şi s-a lovit la cap în cădere

HOROSCOP Horoscop 28 decembrie 2021. Taurii privesc spre viitor, dar cu teamă, cu rețineri și multe gânduri negre

Știrileprotv.ro FOTO Transformarea incredibilă a unui bărbat căruia nasul i-a crescut exagerat de mult: „Îmi ajungea la buze”

Telekomsport Gigi Becali a renunţat la celebrul palat. Cine sunt noii proprietari ai clădirii din Aleea Alexandru

PUBLICITATE Amestecă o linguriță de IMAGINATION cu ingredientele preferate și bucură-te de rezultat