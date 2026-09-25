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De ce pâlpâie sau rămân ușor aprinse becurile LED chiar și după ce ai stins lumina din întrerupător

Mihai Morcovescu
Mihai Morcovescu
redactor SEO
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De ce pâlpâie sau rămân ușor aprinse becurile LED după ce ai stins lumina
De ce pâlpâie sau rămân ușor aprinse becurile LED după ce ai stins lumina Sursa foto:Shutterstock.com
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Întrerupătorul este în poziția „oprit”, dar becurile din tavan continuă să lumineze slab, să pâlpâie sau să dea scurte sclipiri în întuneric. Deși pare o scenă desprinsă din filmele horror, este o situație tot mai frecventă de când becurile LED au luat locul celor cu incandescență, iar aceasta poate reduce productivitatea, eficiența energetică și poate crea riscuri pentru siguranța ta.

Cuprins:

Ce este luminescența reziduală a becurilor LED

Această lumină slabă este cunoscută sub denumirea de luminescență reziduală a LED-urilor („afterglow”), fiind numită uneori și efect de „fantomă” sau efect de strălucire. Ea apare atunci când o cantitate foarte mică de curent continuă să circule prin LED chiar și după ce întrerupătorul a fost oprit. LED-urile funcționează diferit față de tehnologiile de iluminat mai vechi. În loc să se încălzească un filament, acestea se bazează pe componente electronice și pe diode care reacționează rapid la curentul electric. De aceea, curenții reziduali mici din cablaj sau din corpul de iluminat pot face ca LED-ul să lumineze slab după întreruperea cu curent, notează ledlightexpert.com.

Luminescența reziduală a LED-urilor este frecventă și apare la multe produse LED, începând cu becurile obișnuite din locuințe și terminând cu lămpile pentru cultivarea plantelor și corpurile de iluminat de exterior. Strălucirea este, de regulă, foarte slabă și temporară, și durează de la câteva secunde până la câteva minute, după care dispare complet. Deși ar putea părea un defect, vorbim despre un fenomen normal, care ține de modul în care sistemele de iluminat LED interacționează cu instalațiile electrice moderne și cu dispozitivele de comandă. Acest fenomen este legat de felul în care LED-urile reacționează chiar și la cantități minime de curent electric, la care tipurile mai vechi de becuri nu reacționează în același fel. Deoarece folosesc tehnologia semiconductoarelor, și nu elemente de încălzire, LED-urile pot produce lumină vizibilă la tensiuni foarte mici sau la curenți de scurgere slabi, care pot persista după oprirea alimentării. De aceea, efectul de luminescență reziduală este mai vizibil la LED-uri decât la becurile clasice.

Când devine o problemă luminescența reziduală

De cele mai multe ori, persistența luminii la becurile LED este inofensivă și reprezintă mai degrabă o mică neplăcere decât o problemă reală. Există, însă, situații în care chiar și o strălucire reziduală slabă poate crea probleme sau poate afecta utilizarea dorită. În instalațiile de iluminat sensibile, cum ar fi încăperile pentru cultivarea plantelor, spațiile de dormit sau sălile de expoziții din muzee, este necesar să fie întuneric.

De exemplu, plantele depind de cicluri stricte de lumină și întuneric pentru a-și regla stadiile de creștere și înflorirea. Chiar și o ușoară strălucire reziduală a becurilor LED de cultură poate întrerupe aceste cicluri, afectând potențial sănătatea plantelor sau recolta. În mod similar, în dormitoare, lumina nedorită provenită din această strălucire reziduală poate perturba ritmurile naturale ale somnului, făcând mai dificilă adormirea sau menținerea somnului.

Totodată, expozițiile necesită adesea o iluminare controlată pentru a proteja obiectele sensibile la lumină. O strălucire persistentă a LED-urilor, oricât de slabă ar fi, poate provoca daune pe termen lung sau poate modifica experiența vizitatorilor, prin alterarea atmosferei dorite. Deși persistența luminii nu reprezintă un pericol, aceasta poate deruta sau distrage atenția, mai ales în spațiile în care se așteaptă întuneric total. Dacă nu ești sigur că strălucirea reziduală reprezintă o problemă, este indicat să apelezi la un electrician care să inspecteze instalația și să propună soluții.

De ce pâlpâie becurile LED

Există mai multe cauze pentru care becurile LED pot să pâlpâie sau să ardă slab chiar și după ce ai stins lumina de la întrerupător, mai ales când sunt folosite cu variatoare sau în corpuri de iluminat mai vechi. Haide să vedem care sunt motivele și cum poți remedia problema.

Întrerupător cu bec martor (LED sau neon integrat). Aceasta este una dintre cele mai frecvente cauze. Curentul infim necesar pentru iluminarea micului bec din întrerupător trece prin circuit și încărcă condensatorul din interiorul becului LED. Când acesta se acumulează, LED-ul emite o scurtă villă de lumină (pâlpâie) sau rămâne ușor aprins, după care ciclul se repetă.

Întrerupător montat pe Nul în loc de Fază. Dacă instalația electrică este legată greșit, iar întrerupătorul taie Nulul în loc de Fază, tensiunea rămâne permanent la bec. Aceasta creează un mic curent de scurgere spre pământ sau prin capacitatea parazită a cablurilor, determinând LED-ul să lumineze slab în permanență.

Becuri slab înșurubate. Un bec care nu este bine fixat poate să pâlpâie, deoarece nu face contact corect cu dulia. Stinge lumina, așteaptă până se răcește becul, apoi strânge-l ușor pentru a vedea dacă problema se rezolvă.

Becuri incompatibile. Folosirea unui tip de bec nepotrivit pentru corpul tău de iluminat sau pentru variator poate face ca LED-ul să pâlpâie. Verifică dacă acesta corespunde specificațiilor corpului de iluminat, mai ales dacă folosești astfel de becuri în corpuri de iluminat mai vechi.

Fluctuații de tensiune. Variațiile de tensiune din locuință pot face luminile să pâlpâie. Acestea apar atunci când aparatele mari sunt pornite sau oprite, afectând funcționarea iluminatului. Problemele persistente de tensiune pot deteriora atât aparatele, cât și corpurile de iluminat. Dacă fenomenul apare des, ar putea indica o problemă electrică mai serioasă.

Variator (dimmer) defect sau incompatibil. Dacă luminile pâlpâie când folosești un variator este posibil ca acesta să nu fie compatibil cu tehnologia LED. De aceea, ia în considerare înlocuirea variatorului cu unul special conceput pentru becuri LED (dimmable).

Probleme de cablaj. Cablurile slăbite sau deteriorate din corpul de iluminat sau din circuitul electric pot provoca pâlpâiri ale becului și reprezintă un risc semnificativ pentru siguranță. Firele uzate sau conexiunile defecte pot provoca scurtcircuite, care la rândul lor pot declanșa un incendiu.. Dacă bănuiești că acesta este motivul, cel mai bine este să apelezi la un electrician calificat care să verifice cablajul.

Suprasarcină electrică. Becurile LED care pâlpâie pot indica faptul că circuitul este suprasolicitat, mai ales dacă la acesta sunt conectate mai multe aparate de mare putere. Acest lucru poate duce la supraîncălzirea circuitului și chiar la risc de incendiu.

Disjunctor (siguranță automată) defect. Un disjunctor care nu funcționează corect poate provoca pâlpâirea luminilor. Dacă nu face față sarcinii, poate declanșa frecvent, ceea ce duce la o alimentare cu energie inconstantă.

Vechimea instalației electrice. Dacă locuința ta are o instalație electrică veche, este posibil să nu poată face față consumului actual de energie și să nu aibă o împământare corespunzătoare, ceea ce favorizează curenții reziduali. Acest lucru poate provoca o serie de probleme și trebuie evaluat de către un specialist.

Cum poți remedia becuri LED care pâlpâie

După ce ai identificat cauzele pentru care becurile LED din casă pâlpâie este important să înțelegi cum le poți verifica și mai ales cum poți remedia problema. Iată ce soluții există pentru fiecare dintre cauze:

Întrerupător cu bec martor

Soluție: Înlocuiește întrerupătorul cu unul simplu (fără LED martor) sau montează în paralel cu dulia becului un condensator de anulat pâlpâirea (adaptor LED / rezistență de sarcină), special conceput pentru această problemă.

Suprasarcină electrică

Verifică dacă pâlpâie mai multe lumini atunci când sunt folosite aparate de mare putere (de exemplu frigiderul sau mașina de spălat).

Soluție: redu numărul de aparate conectate la același circuit. Ia în considerare distribuirea aparatelor pe circuite diferite.

Cablaj slăbit

Inspectează corpurile de iluminat și întrerupătoarele pentru a depista eventuale conexiuni slăbite. Caută fire expuse sau semne de uzură.

Soluție. Dacă este posibil, oprește alimentarea cu energie electrică și strânge conexiunile slăbite. În cazul în care descoperi cablaje deteriorate, cheamă un electrician calificat pentru a le înlocui.

Disjunctor defect

Verifică tabloul electric de siguranțe. Dacă disjunctorul declanșează frecvent, acesta ar putea fi un semn că există o problemă cu rețeaua ta electrică.

Soluție: Rearmează disjunctorul, iar dacă acesta continuă să declanșeze, este posibil să fie nevoie de înlocuirea lui. Pentru asta este important să consulți un electrician.

Fluctuații de tensiune

Pâlpâirea apare atunci când aparatele mari pornesc sau se opresc? Pentru a măsura tensiunea la prize, ar putea fi nevoie de un voltmetru.

Soluție. Dacă fluctuațiile de tensiune sunt semnificative, apelează la un electrician care să evalueze instalația electrică și, eventual, să o modernizeze.

Becuri sau corpuri de iluminat incompatibile

Asigură-te că becurile pe care le folosești sunt compatibile cu corpurile de iluminat, mai ales dacă ai instalate variatoare.

Soluție. Înlocuiește becurile incompatibile cu produse care corespund recomandărilor producătorului în ceea ce privește specificațiile corpului de iluminat. Dacă este necesar, folosește variatoare sau spoturi compatibile cu LED.

Cablaj sau instalație electrică veche

Dacă locuința ta este mai veche, cablajul s-ar putea să nu fie potrivit pentru consumul actual de energie. Caută semne ale unei instalații depășite, cum ar fi izolația din material textil sau prizele fără împământare, potrivit thelightingsuperstore.co.uk.

Soluție. Solicită un electrician calificat care să evalueze instalația. Modernizarea poate fi necesară pentru siguranță și eficiență.

Cum stau lucrurile în cazul becurilor inteligente

Dacă ai în casă becuri inteligente care pâlpâie, acest lucru poate indica probleme de fond diferite de cele ale produselor de iluminat tradiționale. Iată câteva cauze frecvente:

Probleme de conectivitate Wi-Fi. Becurile inteligente depind de o conexiune Wi-Fi stabilă, iar dacă semnalul este slab sau intermitent, acesta poate provoca pâlpâiri. Asigură-te că becurile inteligente se află în raza de acoperire a routerului Wi-Fi. Poți testa intensitatea semnalului Wi-Fi cu alte dispozitive aflate în aceeași zonă.

Probleme de software sau firmware. Software-ul învechit al becurilor inteligente sau al aplicației de control poate provoca inclusiv pâlpâiri. Deschide aplicația cu care controlezi becurile inteligente și verifică dacă sunt disponibile actualizări pentru becuri sau pentru aplicație.

Probleme de cablaj electric. Problemele instalației electrice din locuința ta afectează becurile inteligente și pot face ca acestea să pâlpâie. Inspectează corpul de iluminat pentru a depista eventuale conexiuni slăbite sau cabluri deteriorate, iar dacă nu te simți confortabil să faci acest lucru, apelează la un electrician calificat.

Fluctuații în alimentarea cu energie. O alimentare inconstantă cu energie poate face becurile inteligente să pâlpâie, iar acest lucru se observă când sunt folosite aparate cu consum ridicat. Observă dacă pâlpâirea coincide cu utilizarea aparatelor de mare putere. Ai putea lua în considerare folosirea unui stabilizator de tensiune.

Supraîncălzire. Dacă becurile inteligente sunt montate în corpuri de iluminat închise sau sunt utilizate necorespunzător, se pot supraîncălzi, ceea ce duce la pâlpâiri. Asigură-te că becurile sunt compatibile cu corpurile tale de iluminat și că beneficiază de o ventilație adecvată.

Citește și: Ce sunt becurile inteligente și cum ne pot ajuta

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Tags: evergreen curiozități
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