Camuflajul, fie pentru personal sau pentru echipament, este o parte fundamentală a războiului, chiar dacă progresele tehnologice precum dronele, imaginile prin satelit și lunetele cu infraroșu au făcut mai dificilă camuflarea pe câmpurile de luptă moderne.

Potrivit unor observatori care au urmărit îndeaproape conflictul din Ucraina, forțele ruse, în ciuda superiorității lor militare, au dat dovadă de un grad uluitor de amatorism. Ei indică videoclipuri care circulă pe rețelele de socializare care arată o serie de improvizații.

Un astfel de videoclip despre care se presupune că a fost realizat de un soldat rus care căuta adăpost în timpul unui schimb de focuri, prezintă un grup de vehicule blindate ascunse după un mozaic de puieți de pin. Este o priveliște care „miroase a disperare”, a spus Mike Jason, un ofițer în retragere al armatei americane care a servit în Irak și Afganistan.

Video of Russian troops in combat after their convoy came under Ukrainian attack. pic.twitter.com/RgsqgyIbWa

Procedura tactică militară a SUA, a remarcat Jason, este de a acoperi vehiculele întregi cu plase ușoare de camuflaj atunci când acestea nu se mișcă, chiar dacă este doar pentru perioade scurte.

Unitățile ucrainene au fost văzute folosind combinații de plase și frunziș pentru a ajuta la ascunderea formei carcasei vehiculelor blindate.

Puieții de pin, a evaluat Jason, sunt „mai bine decât nimic”, dar par să indice că unitatea implicată nu are cunoștințe de bază pentru utilizarea camuflajului sau pur și simplu nu avea echipamentul potrivit.

Alte imagini arată transporturi blindate peste care au fost puse ceea ce seamănă a fi fân. Într-un alt videoclip distribuit pe rețelele de socializare, trupele ruse pot fi văzute acoperind un vehicul cu covoare sau alt tip de pânză grea.

Seeing more evidence that Russian forces are camouflaging their vehicles against Ukrainian UAVs or aircraft. https://t.co/ciM7VDGiBV