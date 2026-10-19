De unde pot ridica șoferii din București permisele și taloanele reținute, din 19 octombrie. Ghișeele s-au mutat

Șoferii din București care trebuie să își recupereze permisul de conducere sau talonul reținut de polițiști au parte de o schimbare importantă începând de luni, 19 octombrie 2026. Ghișeele Brigăzii Rutiere nu mai funcționează la vechea adresă, iar cei care nu știu despre mutare riscă să facă un drum degeaba, potrivit Agerpres.

Unde se recuperează permisele de conducere și taloanele reținute în București

Începând de luni, 19 octombrie, ghișeele Brigăzii Rutiere București funcționează într-un nou spațiu, amenajat în Hala Laminor, pe Bulevardul Basarabia, nr. 256, Sectorul 3. Aici trebuie să se prezinte persoanele care au de recuperat permisele de conducere sau certificatele de înmatriculare reținute de polițiști. Tot în această locație vor fi eliberate și alte documente care intră în atribuțiile Brigăzii Rutiere.

Măsura vizează activitățile de relații cu publicul ale Brigăzii Rutiere, nu toate serviciile de emitere sau preschimbare a permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare.

Ghișeele Brigăzii Rutiere au fost închise înaintea mutării

Pentru pregătirea noului punct de lucru, activitatea ghișeelor a fost suspendată în weekendul 17-18 octombrie 2026, scrie Știripesurse. Serviciile pentru public au fost programate să se reia luni, 19 octombrie, la adresa din Hala Laminor. Potrivit reprezentanților Brigăzii Rutiere, mutarea urmărește îmbunătățirea condițiilor pentru cetățeni, organizarea mai eficientă a activității și facilitarea accesului la serviciile instituției.

Polițiștii le recomandă șoferilor să țină cont de schimbarea adresei atunci când intenționează să se prezinte pentru recuperarea documentelor.