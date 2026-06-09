„Nu am făcut nimic intenționat, îmi pare rău”

Vizibil afectat de proporțiile dezastrului pe care l-a provocat pe străzile din Constanța, șoferul a subliniat că nu a fost vorba despre un act deliberat și că are o experiență de peste un deceniu și jumătate pe vehicule de mare tonaj fără a mai întâmpina astfel de episoade.

„Deci n-am băut, nu sunt drogat. Vreau să se vadă, sunt teste. Mi s-a făcut rău, n-am mai putut controla nimic. Asta a fost situația. Nu am făcut nimic intenționat, îmi pare rău de ce s-a întâmplat, dar a fost o stare medicală proastă a mea”, a declarat Florin Voicu.

Întrebat despre traseul haotic pe care l-a avut prin municipiul Constanța, pe străzi extrem de înguste și neadecvate pentru un autotren, bărbatul a recunoscut că ultima sa amintire clară este din momentul în care a descărcat marfa în localitatea Murfatlar.

„Am descărcat la Murfatlar. Cum am ajuns pe străduțele alea din Constanța? Nu știu să vă spun. De aceea v-am explicat că starea asta medicală probabil așa a fost. Conduc de vreo 16 ani și nu am avut niciodată așa ceva, să nu știu unde mă duc zeci de metri”, a mai adăugat șoferul.

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Ce spune despre intervenția controversată a polițiștilor

Accidentul de la Constanța a intrat rapid și în atenția opiniei publice din cauza modului în care agenții de poliție și localnicii au intervenit pentru a-l imobiliza pe șofer. Imagini apărute în spațiul public au surprins momente în care bărbatul ar fi fost lovit de forțele de ordine în timp ce era extras din cabină.

Chestionat dacă își amintește că ar fi fost agresat fizic sau lovit cu picioarele de către polițiști, Florin Voicu a declarat că starea de semiconștiență l-a împiedicat să realizeze ce se întâmplă în jurul său.

„Eu nu am văzut, eu nu știu ce s-a întâmplat. O să văd și o să, eventual, o să răspund. Nu îmi aduc aminte… Îmi aduc aminte doar că am fost dus în ambulanță, dar altceva nu știu să vă spun”, a explicat acesta.

Anchetă extinsă în acest caz

Deși șoferul susține că trebuia să se afle în perioada legală de odihnă, conform tahografului, el a menționat că nu a apucat să mai manipuleze aparatul din cauza stării de rău instalate subit.

„Este foarte greu ce am făcut. Este și foarte periculos. O să trebuiască să văd, poate îmi schimb meseria, nu știu”, a concluzionat șoferul, adăugând că deși are tratament medical, degradarea stării de sănătate a fost mult prea rapidă pentru a mai putea trage pe dreapta în siguranță.