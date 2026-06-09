Cum s-a produs accidentul din Constanța: 10 mașini implicate și doi răniți

Potrivit IPJ Constanța, șoferul, un bărbat de 49 de ani din Oradea, a pierdut controlul asupra ansamblului format din cap tractor și semiremorcă pe strada Dispensarului.

Ulterior, vehiculul a acroșat mai multe mașini aflate atât în mers, cât și parcate, continuând deplasarea spre bulevardul Aurel Vlaicu, unde a intrat în coliziune cu un scuar, un stâlp și un copac.

Autoritățile au stabilit că în total au fost implicate 10 autovehicule: TIR-ul, un autobuz și opt autoturisme.

În urma impactului, două persoane au fost rănite, inclusiv conducătorul TIR-ului.

„Din primele informaţii a reieşit că un bărbat de 49 de ani, din Oradea, ar fi condus un ansamblu format din cap tractor şi semiremorcă pe strada Dispensarului din municipiul Constanţa, iar la un moment dat, din cauze ce urmează a fi stabilite ulterior, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei şi ar fi acroşat mai multe autovehicule care se aflau atât parcate, cât şi în mers, după care şi-a continuat deplasarea pe bulevardul Aurel Vlaicu, către bulevardul Tomis, unde a intrat în coliziune cu un scuar, cu un stâlp şi un copac”, au transmis reprezentanţii IPJ Constanţa, potrivit News.

Un TIR scăpat de sub control a făcut prăpăd la Constanța. Foto: Captură video.

Șoferul nu a oprit la locul impactului, ci a gonit mai departe, lovind un autobuz, un stâlp și un scuar. Cursa de coșmar s-a încheiat la intersecția bulevardelor Aurel Vlaicu și Tomis (zona Penny), unde individul a fost în cele din urmă depistat.

Poliţiştii locali, ajunși primii la fața locului au început să-l lovească pe șofer, după care să-i dea cu spray iritant lacrimogen în faţă, a relatat Focus Press.

Ipoteza medicală: episod sever de hipoglicemie la volan

Primele informații apărute în spațiul public indică faptul că șoferul ar fi suferit o criză diabetică în timpul condusului, posibil hipoglicemie severă.

Dr. Claudia Tatarici, purtătorul de cuvânt al SAJ Constanța, a confirmat că șoferul camionului avea probleme medicale.

„Pacientul era stabil la momentul preluării de către echipele medicale din cadrul UPU, primise primul ajutor de la echipajul SMURD. A fost externat în cursul acestei dimineți”, a declarat Crina Kibedi, purtătorul de cuvânt al SCJU Constanța, marți, 9 iunie, legat de starea șoferului de TIR.

Șoferul a ajuns luni seară la spital, acesta era „conștient, cooperant, stabil, după ce primise primul ajutor”, a precizate dr. Crina Kibedi. El a fost ținut sub supraveghere peste noapte, iar dimineața a fost externat.

Site-ul de știri locale Focus Press a relatat că șoferul TIR-ului ar fi fost la un pas de comă hipoglicemică, iar accidentul a fost provocat de faptul că i s-ar fi făcut rău la volan. Medicii au descoperit că șoferul avea o glicemie extrem de mică.

Analizele efectuate de polițiștii Serviciului Siguranță Rutieră au arătat că șoferul nu era nici beat, nici drogat. Bărbatul a suferit o scădere bruscă a glicemie în timp ce se afla la volan, moment în care a pierdut controlul asupra direcției.

„În urma accidentului au rezultat două victime, respectiv o femeie (conducătoare auto) și conducătorul ansamblului, despre care există indicii că ar avea afecțiuni medicale preexistente. Șoferul a fost testat cu aparatele din dotare, rezultatul fiind negativ. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, cercetările fiind continuate de către polițiști pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs evenimentul”, arată IPJ Constanţa.

Pericol la volan: „Pierde orice reflex”

Andra Balcangiu-Stroescu, medic specialist diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice, a explicat riscurile unor astfel de episoade: „O criză de hipoglicemie poate să fie o criză severă, cu o glicemie de 20, când pacientul poate să fie în comă. Pierde efectiv orice fel de reflex”.

Specialiștii atrag atenția că pacienții tratați cu insulină sau anumite antidiabetice orale pot avea episoade de scădere bruscă a glicemiei, cu efecte directe asupra:

reflexelor

capacității de concentrare

coordonării motorii

În același context, medicul diabetolog a explicat, potrivit News: „Hipoglicemia poate afecta reflexele, concentrarea şi capacitatea de reacţie în trafic a pacientului”.

Un ghid elaborat recent de Societatea Română de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice este necesar pentru eliberarea avizului diabetologic pentru permisul de conducere, în cazul pacienţilor care au această afecţiune.

De asemenea, se discută despre necesitatea unui control medical mai strict pentru șoferii profesioniști.

Intervenția polițiștilor: „șofer recalcitrant”

Șeful Poliției Locale Constanța, Ionuț Dumitru, a descris comportamentul șoferului în timpul intervenției ca fiind unul dificil și imprevizibil, la televiziunea Digi 24.

„Polițiștii locali au inițiat dialogul cu conducătorul auto, solicitându-i acestuia în mod repetat să descuie portiera, deoarece, la încercarea de a o deschide, aceasta era încuiată”, a spus Ionuț Dumitru.

„I-au solicitat să oprească motorul, deoarece acesta a încercat să bage în viteză, să-și continue deplasarea, și să coboare pentru a oferi lămuriri cu privire la ceea ce s-a întâmplat. Având în vedere că conducătorul auto nu a dat curs numeroaselor solicitări pe care polițiștii locali i le-au adresat acestuia, încerca în continuare să își continue deplasarea, și ținând cont de faptul că cetățeanul respectiv ne-a precizat că nu a oprit mai devreme după ce a intrat în coliziune cu alte autovehicule, polițiștii locali au considerat că este necesar să folosească mijloacele din dotare, respectiv tonfă și spray iritant lacrimogen și, nu în ultimul rând, forța. După aproximativ două minute, la fața locului au venit și alte echipaje de poliție care împreună cu polițiștii locali care se aflau deja acolo au reușit să pătrundă în cabină”, a explicat acesta.

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Șeful Poliției Locale Constanța, Ionuț Dumitru, a justificat intervenția polițiștilor: „Șoferul a fost recalcitrant pe toată perioada intervenției. A aruncat inclusiv cu obiecte din cabină, respectiv truse de scule și mai multe obiecte pe care acesta le avea la îndemână, fapt pentru care polițiștii locali aflați la fața locului au considerat că se impune folosirea mijloacelor din dotare și a forței”.

„Din primele informații pe care le avem, polițiștii locali au putut să discute cu conducătorul auto, dar acesta nu a dorit să se conformeze niciuneia dintre solicitările pe care aceștia le-au adresat.”

Imaginile din intervenție: spray lacrimogen și lovituri în timpul imobilizării

Imaginile apărute în spațiul public după accident arată un polițist local urcat pe ușa cabinei TIR-ului, care folosește spray lacrimogen și lovește șoferul.

În înregistrări se observă, de asemenea, intervenția mai multor agenți pentru imobilizarea conducătorului auto, în condițiile în care cabina era încuiată, iar motorul ar fi fost încă pornit.

Mai mulți oameni strigă „Oprește motorul!” către polițistul local.

Șeful Poliției Locale a susținut că situația a fost una dificilă operațional, în condițiile în care: „șoferul încerca în continuare să îşi continue deplasarea”.

„Nu mă pot pronunța cu privire la modul în care a fost realizată această intervenție. Vom desfășura o cercetare administrativă unde vom sta de vorbă cu toți polițiștii locali care au fost implicați la fața locului, iar dacă la finalizarea acestor cercetări se vor impune dispunerea unor măsuri administrative, vom lua aceste măsuri. Dacă nu, nu”, a concluzionat șeful Poliției Locale.

Titi Aur: „Nu prea a fost un accident”

Expertul în conducere defensivă Titi Aur a catalogat incidentul drept unul extrem de grav, subliniind riscul major generat de un vehicul de mare tonaj scăpat de sub control.

„Este pericol public maxim. Și când vorbești de o mașină mică este o armă când e scăpată de sub control. Când vorbești de un TIR de 40 de tone sau cât o fi, dacă era încărcat, este pericol public maxim.”, a spus Titi Aur, la Digi 24.

„Nu prea a fost un accident, a fost un incident. Accidentul este accidental, aici practic a fost aproape intenționat sau oricum, faza finală a fost deja intenționat făcută de acest conducător auto”, a subliniat Titi Aur.

El a criticat și modul general de gestionare a siguranței rutiere în România: „Suntem într-o junglă, suntem într-o mișcare aproape browniană când vorbim de circulația din România” și a adăugat: „Sistemul tot are foarte multe lacune”.

„E foarte greu de spus dacă i s-a făcut rău. A lovit atâtea mașini, pe urmă a ajuns să se manifeste în felul ăsta. Înseamnă că e o criză foarte gravă și atunci putem vorbi despre sistemul medical pentru cei care verifică șoferii, acea verificare medicală”, a precizat expertul, despre ipoteza că șoferului i s-a făcut rău.

IPJ Constanța a confirmat deschiderea unui dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, iar cercetările vizează atât cauza accidentului, cât și modul de intervenție al forțelor de ordine.

Ancheta urmează să stabilească dacă șoferul a pierdut controlul din motive medicale și dacă reacția forțelor de ordine a respectat principiile de proporționalitate și necesitate în contextul unui risc public major.

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