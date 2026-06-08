Haos în trafic și zeci de oameni speriați luni seară, în Tomis Nord, după ce un TIR a intrat în plin în mai multe mașini. Totul s-a întâmplat pe strada Dispensarului, unde vehiculul greu a spulberat atât autoturisme în mișcare, cât și mașini parcate regulamentar, potrivit Focus Press.

Șoferul nu a oprit la locul impactului, ci a gonit mai departe, lovind un autobuz, un stâlp și un scuar. Cursa de coșmar s-a încheiat la intersecția bulevardelor Aurel Vlaicu și Tomis (zona Penny), unde individul a fost în cele din urmă depistat.

Un adult și un copil au fost răniți, fiind preluați de urgență și duși la spital. În ceea ce privește cauzele incidentului, se suspectează că șoferului i s-ar fi făcut rău în timp ce conducea, deși informația nu a fost deocamdată confirmată oficial de poliție.

Polițiștii au reușit să oprească TIR-ul după ce au pulverizat spray lacrimogen înspre șoferul aflat în cabină.

„Din primele informații a reieșit faptul că un bărbat, de 49 de ani, din Oradea, ar fi condus un ansamblu format din cap tractor și semiremorcă pe strada Dispensarului din municipiul Constanța, iar la un moment dat, din cauze ce urmează a fi stabilite ulterior, ar fi pierdut controlul asupra direcției și ar fi acroșat mai multe autovehicule care se aflau atât parcate, cât și în mers, după care și-a continuat deplasarea pe bulevardul Aurel Vlaicu, către bulevardul Tomis, unde a intrat în coliziune cu un scuar, cu un stâlp și un copac. Cercetările sunt în dinamică la acest moment”, au transmis reprezentanții IPJ Constanţa.

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