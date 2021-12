„Emil Boc este lector universitar la UBB (n.red. – Universitatea Babeș-Bolyai) și trebuie să fie un model pentru studenți. Am văzut că domnul Boc îi dă lecții de moralitate lui Florin Roman, colegul său de partid. În contextul actual, nu ar fi rău ca domnia sa să se prezinte ca fiind un model de transparență, să își publice pe Facebook lucrarea de doctorat ca să arate cum ar trebui să arate o lucrare științifică etalon. Vrem să vedem de la domnul Boc cum ar trebui să fie redactată o lucrare de doctorat după toate exigențele științifice”, a spus Emanuel Ungureanu.

Ungureanu: Domnul Boc nu a publicat niciodată originalul tezei

Contactat de Libertatea pentru precizări suplimentare, deputatul USR a afirmat că îl provoacă pe Emil Boc să publice originalul tezei de doctorat.

„Domnul Boc spune că teza lui de doctorat a fost publicată într-o carte de 500 de exemplare, la o editură din Cluj. Niciodată nu a existat publică teza de doctorat a domnului Boc, adică nu o puteți găsi la BCU (n.red. – Biblioteca Centrală Universitară), în niciun loc unde poate fi studiat originalul”, a afirmat Emanuel Ungureanu.

Provocarea mea este publică. El nu a publicat niciodată originalul tezei. El invocă faptul că teza este într-o carte, ori eu, de exemplu, am teza de doctorat între două coperți, 1.000 de pagini. Deputatul USR Emanuel Ungureanu pentru Libertatea:

Ce spune Emil Boc

Primarul PNL de Cluj a transmis inițial pentru Știri de Cluj că teza lui de doctorat a fost publicată. „Teza de doctorat a fost publicată. Să doneze banii la o Fundație în domeniul social. Eu mi-am facut lucrarea de doctorat înainte de a fi ales in vreo funcție publică”, i-a recomandat Emil Boc deputatului USR.

Ulterior, Emil Boc a trimis ziarului Libertatea coperțile lucrării sale de doctorat, care are titlul „Separația puterilor în stat”, publicată în 2000 la Editura Presa Universitară Clujeană, și a făcut mai multe precizări.

„Teza de doctorat nu se publică, ci se depune și evaluează la instituția organizatoare a programului de doctorat. De asemenea, titlul de doctor este validat de către Consiliul Național de Acreditare a Doctoratelor”, a spus edilul PNL.

„Eu am depus teza conform procedurilor legale, am obținut validarea și de la Consiliul Național de Acreditare și a fost susținută public în 2000. În același an, am și publicat teza de doctorat ca și carte la Editura Presa Universitară Clujeană!”, a adăugat primarul Clujului pentru Libertatea.

Așa e când amatorii de senzații tari se dau pricepuți la orice! Iartă-i, Doamne, că altceva nu mai este de făcut! Emil Boc, pentru Libertatea:

Florin Roman a demisionat după dezvăluirile Libertatea

Afirmațiile deputatului USR Emanuel Ungureanu vin după ce fostul ministru PNL al Digitalizării, Florin Roman, a demisionat din funcție la doar trei săptămâni de la numire, după dezvăluirile Libertatea privind, printre altele, plagiatul tezei de masterat.

În primul episod, fostul ministru Florin Roman a spus că nu-și găsește cartea publicată la Editura Academiei, apoi a recunoscut că n-a scris-o. După care a declarat că, de fapt, cartea e un articol, dar nici pe acesta nu l-a găsit.



În a doua investigație, Libertatea a demonstrat că 10 pagini din 10 verificate din masteratul fostului ministru sunt plagiate la literă din lucrarea unui profesor din Timișoara.

În cea de-a treia, la cererea ziarului, una dintre cele mai importante universități din țară, Babeș-Bolyai din Cluj, pe care o avea în CV, nu l-a recunoscut ca student și absolvent de licență pe Florin Roman.

