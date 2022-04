Descindere a poliției și procurorilor la o facultate din Moscova. E vizat și profesorul Grigory Yudin, care se pronunțase contra lui Putin în Libertatea

Sociologul Grigory Yudin a ajuns pe o listă „neagră” a procurorilor, alături de alți 9 colegi de la Școala de Științe Sociale și Economice din Moscova. Se întâmplă la exact 3 săptămâni după ce profesorul universitar a oferit un interviu exclusiv ziarului Libertatea, în care a tras un semnal de alarmă cu privire la intențiile adevărate ale lui Vladimir Putin. „Nu se va opri. Ei cred că sunt în război cu NATO, nu cu Ucraina”.

Acuza procurorilor: „Distrug valorile tradiționale”

Vinerea a început cu descinderi la Școala de Științe Sociale și Economice din Moscova. Ancheta vizează departamentul de Arte Liberale, care „își propune să distrugă valorile tradiționale ale societății ruse și să distorsioneze istoria”, așa cum acuză procurorii. Aceștia au cerut universității moscovite să predea toate documentele care au legătură cu 10 lectori, printre care se numără Ekaterina Shulman, Konstantin Gaaze, Ilya Budraitskis și Grigory Yudin, scrie publicația rusă Kommersant.

Reprezentanții universității cred că descinderea are legătură cu un audit făcut de procurori toamna trecută, care s-a finalizat printr-o decizie de a elimina din curriculum toate așa-zisele încălcări ale „legislației educației”.

Însă, ceea ce este nou, e lista „neagră” a profesorilor de la departamentul de Arte Liberale, al cărui fondator a fost arestat în noiembrie și acuzat de fraudarea fondurilor publice.

Printre cei vizați se numără și sociologul Grigory Yudin, expert în opinie publică și sondaje, precum și coordonatorul primului masterat de filosofie politică din Rusia. Apariția sa pe lista „neagră” a procurorilor moscoviți are loc la exact 3 săptămâni după ce acesta a acordat un interviu în exclusivitate ziarului Libertatea.

Sociologul rus Grigory Yudin

„Țările din fostul bloc sovietic, țările din Pactul de la Varșovia vor urma, dacă Putin va avea succes în Ucraina. Va continua cu pretenția să le demilitarizeze, să scoată infrastructura NATO de-acolo. Pentru cineva din Rusia nu sunt dubii că ar urma Polonia și statele baltice. Știm deja că invazia Moldovei este iminentă”, îi avertiza sociologul rus pe cititorii români, prin Libertatea.

De asemenea, Yudin a vorbit și despre mentalitatea oamenilor din comandamentul Armatei Rusiei, care „cred că războiul cu NATO e inevitabil, e în documentele lor. Nu se vor răzgândi dacă nu sunt forțați să facă asta. Îmi pare rău s-o spun, dar trebuie să fim realiști. Lumea trebuie să aibă un răspuns unificat împotriva acestei bestii”.

Poziția asumată de sociologul rus în paginile ziarului Libertatea nu este prima vădit critică la adresa Kremlinului. În primele zile ale războiului, Yudin a participat la protestele față de invazia Ucrainei și a ajuns cu o contuzie la un spital din Moscova.

„Nu văd rostul să vorbesc de ce mi s-a întâmplat mie, în timp ce se petrec lucruri atât de îngrozitoare în Ucraina și chiar și în Rusia. Într-adevăr, am fost la proteste, am fost lovit din spate și am ajuns, cu o contuzie, într-un spital din Moscova. Dar se întâmplă multor oameni din Rusia acum. În urmă cu câteva zile, o fată a fost bătută cu brutalitate de polițisti într-o secție din Moscova. Știm de episoade asemănătoare și în alte orașe. Poliția e foarte brutală. Nu e ceva specific la cazul meu”, spunea Yudin.

Sociologul a vorbit asumat despre faptul că persoanele care protestează înțeleg miza uriașă.

„Evident, există o presiune mare din partea statului, teroare. Dar cred că pericolul pentru această mișcare nu vine doar de la aceste amenințări, ci de la ineficiența lor. Oamenii sunt dispuși să riște, să iasă în stradă pentru mișcarea antirăzboi, pentru că înțeleg că miza e uriașă. Nu aș exagera zicând că este în joc soarta țării: nu doar a Ucrainei, ci și a Rusiei”, puncta Grigory Yudin.

Acum, presiune despre care vorbea pare că se îndreaptă spre el. Numele sociologului apare pe lista „neagră” a procurorilor, care susțin că atât acesta, cât și colegul său, sunt „persoane de interes” în dosarul penal al fondatorului departamentului de Arte Liberale, care e în arest din noiembrie 2021. Acesta a fost acuzat de angajarea fictivă a zece persoane la Școala de Științe Sociale și Economice din Moscova.

„Din câte știm noi, aceste informații au fost solicitate ca parte a dosarului penal care-l vizează pe rectorul nostru. Dar nu putem spune sigur dacă profesorii de pe lista procurorilor sunt implicați și în ancheta cu privire la curriculumul departamentului. Ceea ce au în comun cu toții este că vorbesc public despre anumite subiecte”, a explicat o sursă de la Școala de Științe Sociale și Economice din Moscova pentru publicația rusă Kommersant.

De asemenea, se pare că universitatea este dispusă să colaboreze cu procurorii și să predea toate documentele care-i vizează pe cei 10 profesori, printre care și Yudin.

Însă niciunul dintre profesorii incluși pe lista „neagră” a procurorilor nu a fost, până în acest moment, contactat direct de reprezentanții Ministerului de Interne.

„Nimeni nu m-a contactat personal. Nimeni nu m-a întrebat despre pozițiile mele publice ori activitățile mele”, a declarat Ekaterina Shulman.

