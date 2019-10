De Mihai Niculescu,

Autoritățile din Filipine și agenția care o reprezintă au dat acum detalii despre fapta comisă de către deținătoarea mai multor titluri regionale de Miss. Actul de călătorie fusese contrafăcut cu lipici.

Ea a fost eliberată după intervenția autorităților filipineze s-a întors acasă, iar pe 20 octombrie a ajuns la Caracas, Venezuela, pentru a concura pentru titlul de Miss Grand International.

Departamentul de Afaceri Externe (DFA) și Binibining Pilipinas Chaities Inc. (BPCI) au explicat cum a ajuns Miss Filipine să folosească pașaportul fals, despre care știa și familia ei, relatează The Inquirer.

„În cadrul unei întâlniri de săptămâna trecută cu Samantha, cu oficialii din DFA și BPCI, chiar părinții ei au recunoscut că ea a falsificat pașaportul folosind lipici” a comunicat agenția de modele BPCI.

Mai mult decât atât, informațiile despre fapta penală ar fi fost dezvăluite autorităților chiar de către tatăl reginei frumuseții, arată o sursă apropiată anchetatorilor.

Într-o postare pe contul personal de Instagram de sâmbătă, Lo spunea: „Organizatorul meu local, care s-a ocupat de pregătirile mele de călătorie, nu a reușit să-mi obțină viza de tranzit adecvată care să-mi permită să-mi finalizez călătoria anterioară”.

Însă, firma organizatoare nu a confirmat afirmațiile reginei frumuseții.

„După ce am aflat despre situația ei la Paris, am solicitat imediat DFA să o ajute și au făcut-o.” Organizatorul a adăugat: „Am vrut să o sprijinim pe Samantha și să o ajutăm să rezolve acest lucru. Cu toate acestea, în ultimele zile, nu am mai putut să o contactăm pe ea sau familia acesteia. (…) O parte din obligațiile deținătoarelor titlurilor de Miss este asigurarea unui pașaport filipinez” au transmis reprezentanții BPCI.

Samantha Lo este născută din Florida și susține că are dublă cetățenie și pașapoarte emise atât de SUA cât și Filipine.

„Lo deține și un pașaport american și, prin urmare, nu este necesară o viză de tranzit. În trecut alte Miss au făcut acest lucru și nu au întâmpinat probleme în călătoriile lor fără vize de tranzit ”, au mai transmis reprezentanții BPCI.

Într-o postare pe Facebook, designerul de modă care colaborează cu Samantha Lo, Edwin Uy, a confirmat că regina frumuseții l-a contactat după ce a zburat acasă de la Paris. Uy a spus că a făcut un costum nou pentru Lo pe care să-l poarte în competiția internațională din Venezuela, dar regina frumuseții l-a lăsat la Paris pentru că nu a fost în măsură să plătească taxa considerată prea mare pentru bagaj, după ce a fost reținută de autoritățile franceze de imigrare.

Samantha Lo încearcă să devină prima fată din Filipine care să câștige coroana Miss Grand International, care va avea loc pe 25 octombrie în Caracas, Venezuela.

În 2018, ea a fost proclamată cel mai bun model al lumii, în Filipine, în cadrul concursului Global Asian Model Philippines.

