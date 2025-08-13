Bărbatul avea mandat de arestare preventivă pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice.

„La data de 13 august a.c, în jurul orei 17:50, polițiștii s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că, în zona ieșirii de pe autostrada A7, pe sensul spre Nicolae Bălcescu, un deținut aflat într-o ambulanță ANP Botoșani, în tranzit către Penitenciarul Jilava, a sărit din mers și a fugit într-o zonă agricolă din apropierea municipiului Bacău.

În urma verificărilor, s-a stabilit că este vorba despre un bărbat de 58 de ani, pe numele căruia exista un mandat de arestare preventivă emis de Judecătoria Botoșani.

În prezent se efectuează toate activitățile specifice pentru găsirea celui în cauză”, a transmis IPJ Bacău.

Amintim că un deținut de 32 de ani a evadat din Penitenciarul Mărgineni, județul Dâmbovița, pe 12 august în jurul orei 19.00. Potrivit IPJ Dâmbovița, bărbatul din județul Prahova a reușit să scape de sub supraveghere.

Milosiu Ion, condamnat la 5 ani şi 10 luni de închisoare pentru act sexual cu un minor și care a fugit marți seară, 12 august, de la Penitenciarul Mărgineni, județul Dâmbovița, a fost prins miercuri, 13 august, în jurul prânzului, au declarat surse judiciare pentru Libertatea.





