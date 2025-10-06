Diana Șoșoacă a rămas fără telefon după baia de mulțime de la Parchetul General

Șefa SOS a fost chemată luni la audieri la Parchetul General, în dosarul în care este acuzată de propagandă legionară. Diana Șoșoacă este acuzată de 11 infracțiuni, iar Parchetul General a cerut ridicare imunității de europarlamentar. Șefa SOS fusese chemată la audieri încă din data de 23 septembrie, dar nu s-a prezent.

Luni, Diana Șoșoacă a făcut baie de mulțime la Parchetul General, acolo unde a fost întâmpinată de câteva sute de simpatizanți. Aceștia i-au oferit flori, i-au transmis mesaje de încurajare și s-au îmbrățișat cu șefa SOS chiar în fața sediului.

Totuși, se pare că Diana Șoșoacă a rămas fără telefon în timpul băii de mulțime de la Parchetul General. Șefa SOS a fost surprinsă de fotoreporterul Libertate, Dumitru Angelescu, în timp ce își căuta în geantă telefonul mobil.

Diana Șoșoacă a fost surprinsă în timp ce își caută telefonul în geantă, după baia de mulțime de la Parchetul General

Cum a fost așteptată Diana Șoșoacă de susținători la Parchetul General

Sute de persoane au așteptat-o pe Diana Șoșoacă în fața Parchetului General. Simpatizanții șefei SOS i-au adus flori și au plâns în momentul în care aceasta a ajuns. Diana Șoșoacă le-a spus că nu au de ce să se teamă pentru ea, în timp ce oamenii din mulțime au început să strige:

„Diana președinte” și „Bolojan la pușcărie”.

De ce a fost chemată la audieri Diana Șoșoacă

Diana Șoșoacă este suspectată de 11 infracțiuni, printre care și propagandă legionară și lipsirea de libertate. În acest dosar, procurorii au solicitat și ridicare imunității de europarlamentar a Dianei Șoșoacă.

Lista infracțiunilor de care este suspectată Șoșoacă este lungă și variată: patru cazuri de lipsire de libertate ilegală, patru cazuri de promovare a cultului persoanelor condamnate pentru crime împotriva umanității, promovarea ideologiilor fasciste și legionare, promovarea antisemitismului, negarea Holocaustului, ultraj.

În fața acestor acuzații, Șoșoacă a reacționat vehement.

„Asistăm astăzi la încă o tentativă de execuție politică pusă la cale de sistemul corupt care tremură în fața adevărului. Parchetul General cere ridicarea imunității mele de europarlamentar. De ce? De frică. Pentru că am spus lucrurilor pe nume, pentru că am apărat poporul român și am denunțat dictatura globalistă”, a declarat Diana Șoșoacă, potrivit Agerpres.

Ce legătura au acuzațiile cu scandalul dintre Diana Șoșoacă și jurnaliștii italieni

Aceste acuzații par să fie legate de un incident din urmă cu patru ani. Atunci, Șoșoacă și fostul ei soț au fost acuzați că ar fi sechestrat și agresat o echipă de jurnaliști italieni.

La acel moment, jurnalista italiană Lucia Gorraci a acuzat-o pe Diana Șoșoacă că a sechestrat-o în timpul unui interviu și a susținut că fostul soț al șefei SOS ar fi mușcat-o de mână.

Fostul soț al Dianei Șoșoacă a venit să o vadă pe șefa SOS luni, la audieri. Silvestru Șoșoacă a fost la un pas să fie linșat de mulțimea adunată în fața Parchetului General. Oamenii i-au strigat că este un „trădător”.

Ce prevede imunitatea de europarlamentar

Imunitatea unui europarlamentar are rolul de a-i permite să-și exercite liber mandatul fără a fi supus unor persecuții politice arbitrare. Aceasta garantează independența și integritatea instituției Parlamentului European.

Concret, eurodeputații nu pot face obiectul cercetărilor penale, nu pot fi reținuți sau supuși unor proceduri judiciare din cauza opiniilor sau voturilor exprimate pe durata mandatului lor.

Imunitatea include două aspecte: în statul membru de origine, este similară imunității membrilor parlamentelor naționale, iar pe teritoriul altor state membre UE, protejează împotriva oricărei măsuri de detenție și proceduri judiciare. Totuși, imunitatea nu se aplică dacă député-ul este prins în flagrant delict.

În ce condiții este ridicată imunitatea unui europarlamentar

Procedura pentru ridicarea imunității începe printr-o solicitare de la o autoritate națională către Parlamentul European. Aceasta este analizată de Comisia pentru Afaceri Juridice, care poate asculta eurodeputatul implicat și ulterior face o recomandare plenului Parlamentului. Decizia finală se ia prin vot cu majoritate simplă. Eurodeputatul își păstrează mandatul chiar dacă imunitatea i se ridică.

Imunitatea este valabilă chiar dacă anchetele sau procedurile judiciare vizează fapte anterioare mandatului de europarlamentar, dar autoritățile trebuie să ceară acordul Parlamentului European pentru a continua demersurile. Restricțiile naționale pot influența situația, de exemplu, în caz de interdicție de călătorie.

