O nouă directivă europeană va schimba liniile de producție ale industriei auto. Începând din iulie 2026, toate mașinile noi care ies din fabrică vor trebui să fie dotate obligatoriu cu o interfață de conectare pentru un etilotest de blocare a pornirii motorului.

Etilometrul nu devine obligatoriu, deocamdată, pentru toți șoferii

Măsura ridică însă semne de întrebare în rândul șoferilor. Va deveni obligatoriu pentru toată lumea să sufle în etilotest înainte de a putea porni mașina?

Stați liniștiți: răspunsul este nu. Cel puțin, nu deocamdată. Legislația actuală impune doar preechiparea tehnică a autoturismelor (cablajul și interfața electronică), nu și instalarea efectivă a aparatului.

Scopul este ca montarea etilotestului să fie simplă și ieftină în cazul în care autoritățile decid să îl impună unui anumit șofer.

Sistemul funcționează din 2026 în Italia, șoferii îl pun pe banii lor

În prezent, dispozitivele de blocare a pornirii mașinii pe bază de etilotest sunt folosite în principal în țările europene în urma unor decizii judiciare.

În Italia, de exemplu, legislația obligă, din februarie 2026, șoferii prinși conducând în stare de ebrietate să își instaleze un astfel de dispozitiv pe cheltuiala proprie.

Măsura face parte din programul european „Vision Zero”, care își propune eliminarea completă a morților din accidente rutiere până în anul 2050.

Pentru atingerea acestui obiectiv, Uniunea Europeană introduce tot mai multe sisteme obligatorii de asistență pentru șoferi.

Șoferii cu mașini noi au trebuit deja să se obișnuiască cu prezența obligatorie a sistemului autonom de frânare de urgență sau a asistentului pentru menținerea benzii de circulație.

Dispozitivul pentru alcooltest îi afectează și pe cei care nu au încălcat legea

Sistemul nu este însă lipsit de controverse. Deși mai multe studii arată că dispozitivul reduce semnificativ riscul de recidivă în cazul șoferilor condamnați pentru conducere sub influența alcoolului, criticii susțin că numărul total al accidentelor grave provocate de alcool scade foarte puțin.

În plus, apare și problema proporționalității. Dacă o mașină este echipată cu un astfel de sistem de blocare, obligația de a trece testul de alcoolemie se aplică oricărei persoane care se urcă la volan.

Astfel, soții, copiii sau colegii de serviciu care folosesc mașina vor trebui și ei să efectueze testul înainte de a putea porni motorul.

Ce impact va avea sistemul asupra șoferilor din Elveția

Contactat de ziariști, Oficiul Federal al Drumurilor (OFROU) a încercat să liniștească șoferii: etilotestul de blocare a pornirii cu etilometru nu va deveni obligatoriu pe teritoriul elvețian.

Totuși, deoarece aproximativ 95% dintre automobilele noi vândute în Elveția sunt produse conform standardelor și omologărilor Uniunii Europene, viitoarele mașini vor integra oricum această tehnologie din fabrică.

Ea va fi pregătită pentru activare, în cazul în care legislația se va modifica în viitor.

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