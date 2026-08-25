Potrivit datelor de pe Flightradar24, aeronava C-17 Globemaster III, cu numărul de înmatriculare 07-7181, a plecat duminică de la baza aeriană militară Andrews, situată lângă Washington D.C., către Riga, capitala Letoniei. Baza Andrews este folosită de oficiali de rang înalt din Statele Unite.

Avionul a fost localizat marți dimineața foarte aproape de Aeroportul Vnukovo. Cu toate acestea, website-ul aeroportului nu confirmă aterizarea aeronavei.

In a highly unusual move an US airforce C-17 transport aircraft has just landed in Moscow from Riga Latvia flying across restricted airspace.



I wonder what is going on... pic.twitter.com/gdqYZCcDeu — WarMonitor🇺🇦🇬🇧 (@WarMonitor3) August 25, 2026

Întrebat despre misteriosul zbor, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a susținut că „nu deține aceste informații”.

Acest tip de avion poate fi folosit pentru misiuni diplomatice, printre altele. De altfel, ultimul zbor direct al unui avion înmatriculat în SUA către Rusia din Europa a avut loc în ianuarie anul acesta și îi avea la bord pe emisarii speciali Steven Witkoff și Jared Kushner

Posibilitatea unei noi călătorii în Rusia a celor doi emisari ai președintelui american Donald Trump a fost evocată de mai multe ori în ultimele săptămâni, dar fără să fi fost confirmată oficial.

Dmitri Peskov a declarat marți că nu este planificată nicio întâlnire la Kremlin cu reprezentanți ai administrației americane pentru această săptămână.

Avioanele militare pot fi folosite și pentru schimburi de deținuți.

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