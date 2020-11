Oficialul a anunţat duminică, 1 noiembrie, pe o rețea de socializare, că a intrat în carantină, după ce a fost în contact cu o persoană care a fost testată pozitiv pentru COVID -19.

”Am fost identificat drept contact al unei persoane care a fost testată pozitiv pentru COVID -19. Sunt bine şi fără simptome, dar voi intra în carantină în următoarele câteva zile, în conformitate cu protocoalele OMS, şi voi lucra de acasă”, a scris, pe Twitter, doctorul Tedros Adhanom Ghebreyesus.

I have been identified as a contact of someone who has tested positive for #COVID19. I am well and without symptoms but will self-quarantine over the coming days, in line with @WHO protocols, and work from home. — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) November 1, 2020

Etiopianul Tedros Adhanom Ghebreyesus, 55 de ani, este director general al Organizației Mondiale a Sănătății din 2017. Are un mandat pe cinci ani. Anterior, doctorul specializat în eradicare malariei a activat în guvernul Etiopiei ca ministru al sănătății (2005-2012) și ca ministru al afacerilor externe (2012-2016). În iulie 2009, a fost ales președintele Consiliului de Administrație al Fondului Global pentru combaterea SIDA, tuberculozei și malariei.

