Incidentul s-a produs vineri, pe 17 octombrie, pe Calea Rahovei din București, și s-a soldat cu trei morți și 20 de răniți. Compania a întrerupt alimentarea pentru 1.086 de clienți casnici în urma deflagrației.

Reluarea furnizării cu gaze în Rahova, excepții și restricții

Duminică, Distrigaz Sud Rețele a cerut Comitetului pentru Situații de Urgență al Municipiului București și Prefecturii Capitalei aprobarea pentru restabilirea etapizată a alimentării cu gaze.

Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență a aprobat reluarea furnizării pentru clienții de pe mai multe străzi din zonă, inclusiv Malcoci, Oltina, Pecineaga, Slt. Popa, Popina, Pricopan, Rahovei, Sălaj și Vicina.

„Excepție fac imobilele de pe strada Vicina nr. 1, blocul 32, scările 1 și 2; strada Vicina nr. 3, blocul 33, scările 1, 2 și 3; Calea Rahovei nr. 319, blocul 30, scările 1, 2; Calea Rahovei nr. 317, blocul 30A”, potrivit sursei citate.

Distrigaz Sud precizează că pentru aceste adrese, „reluarea alimentării cu gaze naturale se va face doar după finalizarea cercetărilor organelor competente”.

Explozia din Rahova: 3 morți și 20 de răniți, din care 3 în stare gravă

Explozia a avut consecințe grave, afectând serios blocul în care s-a produs. S-a pus în discuție chiar demolarea acestuia.

Recomandări „Acasă” la Laura Codruța Kövesi, șefa Parchetului European: „Am avut dosare în care s-au plătit sute de mii de euro ca să fie omorâți procurorii și șefii lor”

De asemenea, au fost afectate un bloc din apropiere și Liceul „Dimitrie Bolintineanu”.

Alimentarea cu gaz în zonă a fost oprită vineri în Rahova, după explozia din București în care trei persoane au murit și alte 20 au fost rănite, dintre care trei sunt în stare gravă.

Autoritățile continuă investigațiile pentru a determina cauzele exacte ale incidentului și pentru a asigura siguranța rezidenților din zonă înainte de reluarea completă a furnizării de gaze.

Imagini de groază au fost surprinse în fața blocului din sectorul 5 din București, dar și în interiorul imobilului.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE