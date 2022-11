„Incidentul cu presupusa «lovitură cu rachete» a Ucrainei într-o fermă poloneză dovedește un singur lucru: ducând un război hibrid împotriva Rusiei, Occidentul se apropie de războiul mondial”, a scris Medvedev pe Twitter.

The incident with the Ukrainian-alleged „missile strike” on a Polish farm proves just one thing: waging a hybrid war against Russia, the West moves closer to the world war.