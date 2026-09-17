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AUR nu va vota Guvernul Mureșan. „Anticipatele sunt mai aproape”, spune Dan Dungaciu

Ionela Stănilă
Ionela Stănilă
Jurnalist
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George Simion, Dan Dungaciu si Petrisor Peiu sunt cei mai importanți oameni din conducerea AUR
George Simion, Dan Dungaciu si Petrisor Peiu sunt cei mai importanți oameni din conducerea AUR. Foto: Hepta
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Dan Dungaciu și Ștefăniță Avrămescu au anunțat oficial că AUR nu va susține guvernul condus de Siegfried Mureșan. Respingerea premierului desemnat aduce România mai aproape de alegeri anticipate.

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O nominalizare sortită eșecului

Decizia președintelui Nicușor Dan de a-l desemna joi pe europarlamentarul Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru a provocat reacții imediate pe scena politică.

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a clarificat că nu va oferi votul de învestitură noului cabinet, principalul obiectiv al formațiunii rămânând declanșarea alegerilor anticipate pentru soluționarea actualei crize guvernamentale.

Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, a precizat că, deși nominalizarea unui premier reprezintă un pas necesar pentru revenirea la parcursul instituțional firesc, partidul pe care îl reprezintă nu va vota o propunere din partea unor forțe politice care au refuzat constant dialogul.

Acesta a reamintit că partidele care îl susțin pe Siegfried Mureșan au declarat în repetate rânduri că exclud orice fel de negocieri cu AUR.

„Salutăm că există o nominalizare pentru că revenim la parcursul normal și intrăm în logica firească. Cam târziu, e adevărat. Nu vom vota Cabinetul Mureșan, ținând seama de declarațiile anterioare ale partidelor care îl susțin, că nu vor negocia cu AUR. Dar ne bucură că mergem la vot și privim optimist spre anticipate. Acesta ar fi pasul următor după eșecul acestei nominalizări. Anticipatele sunt mai aproape după această nominalizare!”, a declarat, pentru Agerpres, Dan Dungaciu.

Acesta avertizează că premierul desemnat ar putea să nu ajungă la votul de învestitură din Parlament sau va pica la vot.

Lipsa unui sprijin politic ferm și refuzul mai multor formațiuni de a intra la negocieri ar putea duce la un impas rapid, determinându-l pe candidatul desemnat să își depună mandatul înainte ca lista miniștrilor și programul de guvernare să fie supuse dezbaterii și votului în plenul reunit al celor două Camere.

În ipoteza în care procedura va merge totuși mai departe și se va ajunge la momentul votului, șansele de trecere ale noului Executiv rămân minime. Raportul de forțe din Parlament arată că este puțin probabil ca premierul desemnat să poată coagula o majoritate stabilă, capabilă să asigure numărul necesar de voturi pentru învestire.

„Am spus-o de nenumărate ori”

La rândul său, purtătorul de cuvânt al AUR, deputatul Ștefăniță Avrămescu, susține că „ideea alegerilor anticipate este tot mai vie”.

„AUR nu va vota o asemenea nominalizare. Cred că am spus-o de nenumărate ori. Nu vom vota nicio nominalizare care nu ne include sau nu ne implică, cu atât mai puțin această nominalizare. Nu sunt convins că se va ajunge la vot în Parlament, până una-alta. Este cert că AUR nu se va implica în formarea sau în votarea unui guvern cu o asemenea candidatură. Nu știu care este gândirea președintelui din acest punct de vedere, dar noi am spus-o și o repetăm: alegerile anticipate sunt cele mai importante. Nu doar pentru noi, ci sunt cele mai importante pentru România”, a explicat Avrămescu.

Siegfried Mureșan, propunerea de premier a PNL-USR-UDMR, are 45 de ani și este economist și om politic, deputat european din partea Grupului PPE și membru al Partidului Național Liberal (PNL). El este europarlamentar din 2014 și vicepreședinte al Partidului Popular European (PPE) din 2019, fiind reales de două ori în această funcție.

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Tags: Criză politică AUR - Alianta pentru Unirea Romanilor Guvernul Romaniei Premierul României Presedintele Romaniei Siegfried Mureșan Dan Dungaciu
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