Premierul interimar Ilie Bolojan a transmis joi un mesaj ferm de susținere pentru eurodeputatul Siegfried Mureșan, după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe acesta drept candidat oficial pentru funcția de prim-ministru al României.

Șeful Executivului interimar consideră că această alegere garantează continuitatea parcursului european și a reformelor structurale de care țara are nevoie în acest moment.

Susținere fermă pentru direcția proeuropeană

În prima sa reacție publică după anunțul oficial de la Palatul Cotroceni, Ilie Bolojan a subliniat că desemnarea lui Siegfried Mureșan reprezintă o oportunitate strategică pentru România de a rămâne pe o cale responsabilă și orientată către valorile occidentale.

„Siegfried Mureșan este un om politic cu viziune, profund dedicat interesului României și cu o solidă anvergură europeană”, a precizat Ilie Bolojan.

Premierul interimar a apreciat decizia președintelui Nicușor Dan de a-și asuma această direcție politică și și-a exprimat încrederea că premierul desemnat va reuși să propună în cel mai scurt timp o echipă guvernamentală competentă.

În viziunea sa, viitorul Cabinet va trebui să prezinte în Parlament un program ambițios, capabil să răspundă eficient provocărilor economice actuale și să continue procesul de modernizare a statului.

„Am convingerea că premierul desemnat, Siegfried Mureșan, va propune Parlamentului o echipă puternică și un program de guvernare capabil să răspundă provocărilor perioadei următoare și așteptărilor privind reformarea și modernizarea României”, a transmis Ilie Bolojan.

Negocieri imediate cu USR și UDMR pentru formarea majorității

Totodată, premierul interimar a punctat că România se află într-o nevoie urgentă de a avea un Executiv cu atribuții depline.

În acest sens, Ilie Bolojan a anunțat că vor demara neîntârziat discuțiile politice alături de partenerii din USR și UDMR pentru construirea unei majorități solide în jurul premierului desemnat.

Cu toate acestea, Ilie Bolojan a admis deschis că procesul nu va fi deloc simplu.

„Având în vedere configurația politică actuală, misiunea nu este una ușoară. Am încredere în echipa care se va forma și în capacitatea guvernului Mureșan de a răspunde așteptărilor românilor.”, a conchis Ilie Bolojan.