Mobilizare de forțe în Grecia după ce Silvia Lungu, în vârstă de 62 de ani, o femeie de cetățenie română, a dispărut fără urmă în timpul unui sejur pe litoralul elen. Femeia a fost văzută ultima dată sâmbătă, 12 septembrie, în hotelul în care se cazase singură. Abia marți, 15 septembrie, au fost alertate autoritățile locale și Ambasada României.

Căutată cu drone și câine de urmă

Dispariția bizară a femeii a fost prezentată și pe Facebook- Grup Zakynthos România, dar și în presa din Grecia. Cei care dețin informații despre Silvia Lungu sunt rugați să contacteze autoritățile.

„Nume: Silvia Lungu, cetățean român

Vârsta: 64 ani

A stat la hotel în zona Alykanas

Cine are orice informație este rugat să contacteze de urgență:

Poliția elenă (numărul unic de urgență): 100 sau 112

Ambasada României în Grecia (Atena) – telefon de urgență: +30 697 899 6222

Ambasada României – call center consular: +30 210 672 8875 / +30 210 672 8879

Cazul a fost anunțat atât la Ambasada României, cât și la poliția locală. Căutările sunt în curs. Vă rugăm distribuiți, orice detaliu poate ajuta”, se arată într-un mesaj postat pe Facebook.

A fost văzută pe 12 septembrie la recepția hotelului

Potrivit publicației in.gr, femeia a fost dată dispărută de către reprezentanții hotelului unde era cazată, în Zakynthos.

Imediat, autoritățile au începău căutările femeii în zona extinsă a orașului Alikanas.

Conform informațiilor, Silvia Lungu a fost văzută ultima dată sâmbătă dimineața la recepția hotelului unde era cazată singură. Există date că femeie ar fi afirmat că merge la o plimbare pe malul mării.

Dispariția ei a fost raportată marți seară, pe 15 septembrie, la secția de poliție Alykes, de către reprezentanții hotelului unde era cazată.