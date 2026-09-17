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Mobilizare de forțe în Grecia după ce Silvia Lungu, în vârstă de 62 de ani, o femeie de cetățenie română, a dispărut fără urmă în timpul unui sejur pe litoralul elen. Femeia a fost văzută ultima dată sâmbătă, 12 septembrie, în hotelul în care se cazase singură. Abia marți, 15 septembrie, au fost alertate autoritățile locale și Ambasada României.
Dispariția bizară a femeii a fost prezentată și pe Facebook- Grup Zakynthos România, dar și în presa din Grecia. Cei care dețin informații despre Silvia Lungu sunt rugați să contacteze autoritățile.
„Nume: Silvia Lungu, cetățean român
Vârsta: 64 ani
A stat la hotel în zona Alykanas
Cine are orice informație este rugat să contacteze de urgență:
Poliția elenă (numărul unic de urgență): 100 sau 112
Ambasada României în Grecia (Atena) – telefon de urgență: +30 697 899 6222
Ambasada României – call center consular: +30 210 672 8875 / +30 210 672 8879
Cazul a fost anunțat atât la Ambasada României, cât și la poliția locală. Căutările sunt în curs. Vă rugăm distribuiți, orice detaliu poate ajuta”, se arată într-un mesaj postat pe Facebook.
Potrivit publicației in.gr, femeia a fost dată dispărută de către reprezentanții hotelului unde era cazată, în Zakynthos.
Imediat, autoritățile au începău căutările femeii în zona extinsă a orașului Alikanas.
Conform informațiilor, Silvia Lungu a fost văzută ultima dată sâmbătă dimineața la recepția hotelului unde era cazată singură. Există date că femeie ar fi afirmat că merge la o plimbare pe malul mării.
Dispariția ei a fost raportată marți seară, pe 15 septembrie, la secția de poliție Alykes, de către reprezentanții hotelului unde era cazată.
Miercuri, Protecția Civilă a Unității Regionale Zakynthos a cercetat cu drone zone indicată, în speranța că vor fi descoperite indicii privind prezența femeii. La căutări, acestora li s-au alăturat echipe EMAK din Patras, oraș vecin, alături de un câine de urmă.