Bani în plus la pensie din al 13-lea salariu și ore suplimentare: când sunt recunoscute automat și când ai nevoie de adeverințe

Primele, al treisprezecelea salariu, orele suplimentare și anumite sporuri permanente sau ocazionale pot contribui la creșterea pensiei românilor, dar doar dacă pentru aceste sume s-au plătit contribuții sociale. Totuși, pentru ca acestea să fie valorificate, este necesară îndeplinirea unor condiții stricte, iar dovezile trebuie să fie bine documentate, potrivit Digi 24.ro.

Conform noii legislații a pensiilor, există posibilitatea de a include în calculul pensiei venituri care anterior nu erau luate în considerare. Însă simpla mențiune a unor prime sau sporuri într-un document nu garantează automat o majorare.

Când se iau în calcul veniturile suplimentare pentru a-ți crește pensia

Casa de Pensii verifică natura veniturilor, perioada în care au fost plătite, contribuțiile sociale achitate și legalitatea documentelor justificative.

Cum îți poți crește pensia

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Pentru veniturile obținute înainte de 1 aprilie 2001, calculul pensiei se bazează pe venitul total realizat, brut sau net, asupra căruia s-au plătit contribuții sociale. Această regulă este prevăzută în Articolul 139 din Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii.

Documentele justificative sunt esențiale pentru dovedirea veniturilor din acea perioadă. De obicei, acestea sunt adeverințe emise pe baza statelor de plată de către angajator, deținătorul arhivelor sau operatori economici autorizați de Arhivele Naționale.

Condiția este ca sumele respective să fi fost supuse contribuției de asigurări sociale.

Veniturile și sporurile de dinainte de 1 aprilie 2001 care pot mări punctajul la pensii

Potrivit Capitolului VI din Anexa nr. 14 a normelor de aplicare a legii pensiilor, următoarele veniturile ocazionale pot fi incluse în calculul pensiei:

Prime anuale ori acordate pentru realizări deosebite Al treisprezecelea salariu Plăți pentru ore suplimentare efectuate peste programul normal de lucru Sporuri pentru personalul didactic implicat în îndrumarea practicii psihopedagogice Indemnizații pentru muncă nenormată.

În plus, există sporuri permanente care pot influența pensia, precum:

Sporul de vechime în muncă

Sporuri pentru muncă în condiții deosebite, grele sau de noapte

Indemnizația de zbor

Sporuri pentru munca în subteran sau pe platforme marine

Drepturi acordate pentru atribuții suplimentare sau conform contractelor colective.

Totodată, anumite categorii profesionale, cum ar fi cadrele medicale, personalul navigant sau angajații din învățământ, pot beneficia de recunoașterea unor indemnizații specifice, dacă sunt documentate corespunzător.

Pensii pe model american, în România

Recent, Camera Deputaților a aprobat un raport privind pensiile pe model american, în România. Raportul preliminar vizează introducerea Conturilor de Economii și Investiții (CEI) pentru pensii, similare celor din SUA.

Contribuțiile sunt voluntare, iar titularul contului poate alege să fie deductibile fiscal și impozitate la retragere sau să fie nedeductibile, dar neimpozitate la retragere.