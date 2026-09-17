Fosta vicepreședintă a Curții de Apel București (CAB), Ionela Tudor, este aproape de o revenire în sistemul judiciar pe o funcție de executie la Tribunalul Ilfov, după ce a susținut interviul în fața Secției pentru judecători din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, relatează Presshub.ro.

Venit mai mic pentru un volum uriaș de muncă

Pensionată în februarie 2026, judecătoarea beneficiază în prezent de o pensie de serviciu de aproximativ 30.000 de lei pe lună (circa 6.000 de euro), calculată conform vechii legislații la 80% din salariul brut și sporurile din ultima lună de activitate.

Decizia de pensionare fusese obținută încă din 2023, însă punerea ei în plată a fost amânată până în acest an.

Legislația actuală îi permite Ionelei Tudor să cumuleze salariul de judecător cu 15% din pensia de serviciu în cazul revenirii în magistratură.

Cu un salariu net estimat la aproximativ 20.000 de lei pentru un magistrat cu grad de curte de apel și o vechime de peste 20 de ani, la care se adaugă 4.500 de lei reprezentând cota din pensie, venitul lunar al acesteia va ajunge la circa 24.500 de lei.

Astfel, prin întoarcerea în sistem la Tribunalul Ilfov — o instanță cu o încărcătură uriașă de dosare —, fosta șefă din CAB va înasa lunar cu aproape 5.500 de lei mai puțin decât valoarea pensiei actuale.

Ce a declarat fosta vicepreședintă a CAB în fața membrilor CSM

După pensionare, Ionela Tudor a activat câteva luni ca avocat, înființându-și propriul cabinet în Slobozia în martie 2026.

În cadrul interviului de la CSM, aceasta a explicat că decizia de a părăsi inițial magistratura, precum și cea de a reveni, au fost luate în urma consultărilor cu familia.

Întrebată cum vede trecerea de la conducerea uneia dintre cele mai importante instanțe din țară la statutul de simplu judecător de tribunal, Tudor a subliniat că funcțiile de conducere au avut doar un caracter administrativ.

Aceasta a adăugat că îi place în primul rând munca de judecată și că se va simți bine la Tribunalul Ilfov, în ciuda volumului mare de muncă.

Solicitată să comenteze alegerea de a reveni pe un venit inferior pensiei, fosta șefă a CAB a refuzat să ofere detaliile financiare, precizând doar că este opțiunea sa personală.

Episoade din cariera Ionelei Tudor

În vârstă de 51 de ani, Ionela Tudor are o carieră împărțită între avocatură și magistratură, activând de-a lungul timpului la judecătoriile Fetești și Slobozia, precum și la tribunalele Călărași, Ialomița și București.

Ulterior, la Curtea de Apel București, a condus Secția a X-a de contencios administrativ și fiscal și a ocupat prin delegare funcția de vicepreședinte. Soțul acesteia este fost cadru MAI, pensionat, și activează în cadrul Direcției Naționale Anticorupție.

Numele Ionelei Tudor a ajuns în atenția publică la nivel național în decembrie 2025, în timpul unei conferințe de presă organizate de conducerea CAB după lansarea investigației Recorder „Justiție capturată”.

În mijlocul conferinței, Tudor a fost surprinsă de camerele de filmare spunându-i președintei instanței, Liana Arsenie, că „m- sunat Lia” (cu referire la Lia Savonea, președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție), părăsind temporar sala pentru a răspunde.